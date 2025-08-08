バッファロー<6676.T>は８日の取引終了後、取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の７．８６％）、取得総額３５億円を上限とする自社株買いを発表した。取得期間は８月９日から２０２６年４月３０日とし、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）及び立会市場における買い付けにより実施する。株主還元の強化と資本効率の向上を図る。また、バッファローは株主における外国投資家の割合が実質的に過半を超えるため、投資などの活動に一定の規制を受けている。今回の自社株買いで外国投資家比率を下げ、今後の機動的な投資活動及び事業活動につなげる。



バッファローはあわせて、株主優待の新設を発表。１００株以上保有する株主を対象に、同社商品の購入時に利用できる３０００円相当のデジタルギフトを、毎年３月末及び９月末日を基準日として年に２回贈呈する。３年以上保有する株主にはデジタルギフトの進呈額を５０００円相当（年間１万円相当）とする。



加えて、同社は２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．６％減の３１３億５４００万円、営業利益は同２．３倍の２９億７０００万円だった。このほか、同社はスマートロックなどハードウェア製品の開発・販売を行うビットキー（東京都中央区）との資本・業務提携を発表している。



出所：MINKABU PRESS