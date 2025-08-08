８日の日経平均株価は前日比７６１円高の４万１８２０円と４日続伸。一時、４万２０００円台に値を上げ、昨年７月につけた最高値（４万２２２４円）に迫った。なかでも関心を集めたのが、ソフトバンクグループ<9984.T>の急騰で、同社株１銘柄で日経平均株価を２６０円強押し上げた。



市場関係者からは「トヨタ自動車<7203.T>の業績は下方修正されたものの、ソニーグループ<6758.T>、ＳＢＧといった主力銘柄が決算を通過したことで、市場には安心感が広がったのではないか」との声が出ている。



とりわけ足もとの相場を象徴しているのがＴＯＰＩＸの上昇だ。きょうは初の３０００台乗せと最高値圏を邁進（まいしん）している。アナリストは「足もとの状況は、エヌビディア＜NVDA＞の上昇でアドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>が急伸し日経平均株価が上昇したような局面とはやや異なるのではないか。相場は予想以上に強いが、それは青空圏に突入したＴＯＰＩＸが象徴しているように思える」と話す。



大成建設<1801.T>など建設株や三井不動産<8801.T>など不動産株、イオン<8267.T>など消費関連株が一気に上値を切り上げている。日経平均株価をみても、８日時点で騰落レシオ（２５日移動平均）は１４６と過熱ゾーンに突入しているが、２５日移動平均線からの乖離率は３．５％程度に抑えられており、極端な上昇局面となっているわけではない。



当面の相場は、米利下げ期待に左右され、来週１２日の米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）、１４日の同卸売物価指数（ＰＰＩ）が要注目となる。更に、２１～２３日の米ジャクソンホール会議などが相場を左右しそうだ。ただ、半導体関連など外需株に加え内需株が上昇基調を維持すれば、高値圏にある相場は意外に底堅い展開が続く可能性がありそうだ。



上記以外のスケジュールでは、海外では１２日に米７月財政収支、１５日に米７月小売売上高、米７月鉱工業生産、米８月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。１４日にアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞、ディア＆カンパニー＜DE＞、タペストリー＜TPR＞が決算発表を行う。



国内では１１日は「山の日」の祝日で休場。１２日に７月マネーストック、１５日に４～６月期ＧＤＰが発表される。１２日にＧＭＯインターネット<4784.T>、横浜ゴム<5101.T>、１３日にアシックス<7936.T>、ネクソン<3659.T>、光通信<9435.T>、１４日にすかいらーくホールディングス<3197.T>、ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>などが決算発表を行う。１３日にアクセルスペースホールディングス<402A.T>が新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは、４万１２００～４万２５００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS