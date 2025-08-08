Ä«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¡¡¹ë²Ú¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡¿åÌîÈþµª¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡¢»°±ºµ®Âç¡¢¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡Ä
¡¡NHK¤Ï8Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÌÀ¼£»þÂå¡£¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À2¿Í¤Î½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£½÷Í¥¤Î½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¡Ê24¡Ë¤È¾åºä¼ùÎ¤¡Ê20¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÌîÈþµª¤¬¸«¾å±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ÎÊì¡¦°ì¥ÎÀ¥ÈþÄÅÌò¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¿åÌî¤Ï2019Ç¯¸å´ü¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×°ÊÍè¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ÈþÄÅ¤ÏÆá¿Ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾®ÈÍ¤ÎµìÈÍ¼ç¤Î°ìÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÇÀ²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âµ¤°Ì¤Î¹â¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤½÷À¡£¿åÌî¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¹¬¤»¤È¤Ï²¿¤«¡¢ÀÚ¼Â¤Ë¸Ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¤ÎÈá¤·¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢ÁÓ¼º¡¢ÌÂ¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¹¬¤»¤Ê°ì½Ö°ì½Ö¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤ò°ì¤Ä¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤ê¤ó¤ÎÉã¡¦°ì¥ÎÀ¥¿®±¦±ÒÌç¤ÏËÌÂ¼°ìµ±¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÌÂ¼¤Ï¿åÌî¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×°ÊÍè¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡£¡Ö¿Æ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ê¤ó¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¼¤¬¡¢ÌÀ¼£¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò¶¯¤¯À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åºä±é¤¸¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¸«¼é¤ëËÒ»Õ¡¦µÈ¹¾ Á±ºî¤ò¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£µÈ¹¾¤ÏÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Ä¾Èþ¤ò°ú¤¼è¤ë¡£¸¶ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ËËÒ»Õ¤ÎÌò¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¾åºä¤È¤Ï¡¢NHK¡ÖÀ¸Íý¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÌ¼¡×¡Ê2023¡Ë¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¡¢ÁáºäÈþ³¤¡¢¾®ÎÓÎ´¡¢¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¥·¥í¡¼¡¢´äÀ¥¸²»Ò¡¢»°±ºµ®Âç¡¢º¬´ßµ¨°á¡¢ÂçÅçÈþ¹¬¡¢µÁÃ£Í´Ì¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡×¤Î¤¿¤¯¤ä¡¦¤«¤º¤ä¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£