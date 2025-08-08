菅野美穂「家から生臭い匂いが」自宅で起きた“怖い話”明かす【近畿地方のある場所について】
【モデルプレス＝2025/08/08】女優の菅野美穂が8日、都内で開催された映画『近畿地方のある場所について』初日舞台挨拶に、共演の赤楚衛二とともに出席。自宅でのエピソードを明かした。
【写真】赤楚衛二＆菅野美穂出演ホラー撮影中の恐怖体験
背筋によるホラー小説「近畿地方のある場所について」（KADOKAWA）を実写化した本作になぞらえて「怖い話」でトークが盛り上がった同イベント。菅野は、「霊感が全く無いんですけれども、霊感がある方は、そういう未知なるものがいるところって、音が聞こえたり、匂いがするって言うじゃないですか」と切り出し、「生臭い匂いっていうか。ここ何日か、家から生臭い匂いがするんです。今日公開だから、良からぬ何かが来たのかなと思っていたら…この酷暑で排水口の水がなくなって、下水の匂いが部屋に戻って来ただけでした…」と告白した。
続けて、「先ほど生放送の『DayDay.』でやって（特集して）いて。良かった。心霊現象じゃなかったっていうのを感じました」と日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）の情報を得て安堵したことをお茶目に伝えた。赤楚が「対処法もちゃんとやっていましたね」と頷くと、菅野は「やっていました。お水を流せばいいんです」と笑顔を見せた。
赤楚は、「僕が小学校の頃ですね。某育成ゲームにハマっていまして。『芋虫を蝶々に育てたい』と思って、家の近所の公園で緑色の芋虫を拾ったんですね。どんな蝶々になるかなと思って大事に育てていたんですよ。サナギになって、ちょっとヒビが入っていって、いよいよ蝶々になる。『アゲハ蝶かな？モンシロチョウかな？どんな蝶になるかなあ』と思ったら…蛾でした。めっちゃ怖かったです」と自身の恐怖体験を振り返った。
また、「次の日に起きて『どんな蝶かな？』と思ったら、気持ち悪い色の蛾がぶわーってなってて。子供のときに絶叫しましたね。『うわー！』みたいな。超怖かったです。そもそも蛾が嫌いで」と回顧した。
本作のメガホンをとったのは、フェイクドキュメンタリーの先駆者にしてホラー映画の名匠、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士氏。失踪事件の調査をすすめるにつれて“ある場所”へと導かれていくオカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集者・小沢（赤楚）が行動をともにしていくうちに“ある場所”の謎に魅せられていく物語だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】赤楚衛二＆菅野美穂出演ホラー撮影中の恐怖体験
◆菅野美穂、心霊体験？
背筋によるホラー小説「近畿地方のある場所について」（KADOKAWA）を実写化した本作になぞらえて「怖い話」でトークが盛り上がった同イベント。菅野は、「霊感が全く無いんですけれども、霊感がある方は、そういう未知なるものがいるところって、音が聞こえたり、匂いがするって言うじゃないですか」と切り出し、「生臭い匂いっていうか。ここ何日か、家から生臭い匂いがするんです。今日公開だから、良からぬ何かが来たのかなと思っていたら…この酷暑で排水口の水がなくなって、下水の匂いが部屋に戻って来ただけでした…」と告白した。
◆赤楚衛二「超怖かったです」
赤楚は、「僕が小学校の頃ですね。某育成ゲームにハマっていまして。『芋虫を蝶々に育てたい』と思って、家の近所の公園で緑色の芋虫を拾ったんですね。どんな蝶々になるかなと思って大事に育てていたんですよ。サナギになって、ちょっとヒビが入っていって、いよいよ蝶々になる。『アゲハ蝶かな？モンシロチョウかな？どんな蝶になるかなあ』と思ったら…蛾でした。めっちゃ怖かったです」と自身の恐怖体験を振り返った。
また、「次の日に起きて『どんな蝶かな？』と思ったら、気持ち悪い色の蛾がぶわーってなってて。子供のときに絶叫しましたね。『うわー！』みたいな。超怖かったです。そもそも蛾が嫌いで」と回顧した。
◆菅野美穂＆赤楚衛二、新感覚“場所ミステリー”でW主演
本作のメガホンをとったのは、フェイクドキュメンタリーの先駆者にしてホラー映画の名匠、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士氏。失踪事件の調査をすすめるにつれて“ある場所”へと導かれていくオカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集者・小沢（赤楚）が行動をともにしていくうちに“ある場所”の謎に魅せられていく物語だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】