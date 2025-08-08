「第５回八光カップ 大阪オープン２０２５プロアマジュニアゴルフトーナメント」（８日、大阪・太子カントリー倶楽部、パー７１、賞金総額６００万円）

男女プロとジュニアゴルファーが同じ舞台で競技する珍しい競技大会が行われ、１６３人が「Ｌｅｔ’ｓ Ｐｌａｙ Ｓｍａｒｔ＆Ｆａｓｔ〜マナーを未来へ〜」を合い言葉にプレーを楽しんだ。アマチュアスペシャルゲストとして元メジャーリーガーの松坂大輔さんや俳優の石田純一さん、ＳＡＥ４８、ＡＫＢ４８元メンバーでタレントの山内鈴蘭さん、歌手・狩人として活躍する加藤高道さんも参加した。

プロの部は１１アンダー６０で日郄裕貴（３９）が総合優勝。「１０年間お世話になった太子カントリーで優勝できたことはとてもうれしいです。自分がプロを目指すきっかけとなったのは宮本勝昌プロのレッスン会に参加したこと。ジュニアのみなさんもこの大会での経験が必ずプラスになると思います」と話し、特別協賛の株式会社八光・花井和延会長から優勝賞金１００万円が贈られ満面の笑みを浮かべた。

主催の一般社団法人ジュニアゴルフクラブチーム連盟アンバサダーに就任した鈴蘭さんは「プロになることだけが夢ではないです。夢に向かって頑張ることが大切」とジュニアゴルファーにエールを送った。