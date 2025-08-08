Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¹õÈ±¼·»°Ê¬¤±¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¥¿¥³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Êー¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ
Number_i¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è (U.M.A)¡×Trailer A.¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¾å¤Ë¾®¤µ¤Ê´ú¤¬Î©¤Ã¤¿¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¥È¤òÁ°¤Ë¡¢¼·»°Ê¬¤±¥Ø¥¢¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤Î»°¿Í¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¥¿¥³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Êー¤Ê¤É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿Ìî¤È´ß¤Ï¥á¥¬¥Í¤â¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í¤È¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è (U.M.A)¡×¤Ï¡¢Number_i¤¬8·î11Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆTrailer U.¡¿Trailer M.¤È½ç¤ËÈ¯É½¡£º£²óTrailer A.¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£