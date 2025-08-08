¡Úµð¿Í¡Û Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¹¥ÁêÀ¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤È»³ºê°Ë¿¥¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¾¡ÍøÁÀ¤¦
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¸Æü¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£°ìÎÝ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨½é¡££Ä£å£Î£ÁÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¤Ïº£µ¨¡¢£±£±ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥ÁêÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ£´£°¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÇòÀ±¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Ê±¦¡Ë´Ý¡¢£²¡ÊÃæ¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡¢£´¡Êº¸¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£µ¡ÊÊá¡Ë¹ÃÈå¡¢£¶¡Ê°ì¡ËÃæ»³¡¢£·¡Ê»°¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢£¸¡ÊÆó¡ËÌçÏÆ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë»³ºê
¡¡¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û
¡¡£±¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶¡¢£²¡Ê±¦¡Ë²ÜÌ¾¡¢£³¡Êº¸¡Ëº´Ìî¡¢£´¡Ê»°¡ËµÜºê¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢£¶¡ÊÊá¡Ë»³ËÜ¡¢£·¡ÊÆó¡ËÎÓ¡¢£¸¡ÊÍ·¡ËµþÅÄ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó