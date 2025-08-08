　8月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは392銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は214銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は60銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　堀田丸正　　　　　　340　 +127（ +59.6%）
2位 <4563>　アンジェス　　　　 99.5　+19.5（ +24.4%）
3位 <6227>　ＡＩメカ　　　　　 4065　 +700（ +20.8%）
4位 <6676>　ＢＵＦ　　　　　　 3036　 +500（ +19.7%）
5位 <6844>　新電元　　　　　　 3125　 +500（ +19.0%）
6位 <5985>　サンコール　　　　　522　　+80（ +18.1%）
7位 <3526>　芦森工　　　　　　 3380　 +500（ +17.4%）
8位 <3842>　ネクスジェン　　　 1106　 +150（ +15.7%）
9位 <9339>　コーチエィ　　　　 1200　 +154（ +14.7%）
10位 <3392>　デリカフＨＤ　　　　832　 +104（ +14.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4935>　リベルタ　　　　　 2370　 -700（ -22.8%）
2位 <246A>　アスア　　　　　　　638　 -150（ -19.0%）
3位 <5247>　ＢＴＭ　　　　　　 1100　 -236（ -17.7%）
4位 <6378>　木村化　　　　　　　905　 -177（ -16.4%）
5位 <3660>　アイスタイル　　　　545　 -100（ -15.5%）
6位 <3271>　グローバル社　　　 1011　 -163（ -13.9%）
7位 <3920>　アイビーシー　　　　879　 -134（ -13.2%）
8位 <8107>　キムラタン　　　　　 48　　 -7（ -12.7%）
9位 <9341>　ＧＥＮＯＶＡ　　　653.2　-87.8（ -11.8%）
10位 <5381>　Ｍｉｐｏｘ　　　　　480　　-62（ -11.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5233>　太平洋セメ　　　　 4200　 +367（　+9.6%）
2位 <6753>　シャープ　　　　　806.8　+37.0（　+4.8%）
3位 <4751>　サイバー　　　　 1659.9　+61.9（　+3.9%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2270　+40.0（　+1.8%）
5位 <4385>　メルカリ　　　　　 2178　+37.0（　+1.7%）
6位 <8804>　東建物　　　　　　 2800　+37.5（　+1.4%）
7位 <6098>　リクルート　　　　 8605　 +102（　+1.2%）
8位 <6178>　日本郵政　　　　　 1468　+17.0（　+1.2%）
9位 <1801>　大成建　　　　　　 9680　　+77（　+0.8%）
10位 <4519>　中外薬　　　　　　 6130　　+38（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3315.7 -135.3（　-3.9%）
2位 <7733>　オリンパス　　　　 1780　-44.5（　-2.4%）
3位 <4755>　楽天グループ　　　　784　-16.5（　-2.1%）
4位 <5019>　出光興産　　　　　　975　-19.1（　-1.9%）
5位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　822.1　-11.6（　-1.4%）
6位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1199　-11.5（　-1.0%）
7位 <4911>　資生堂　　　　　　 2546　-19.5（　-0.8%）
8位 <5108>　ブリヂストン　　　 6510　　-39（　-0.6%）
9位 <6506>　安川電　　　　　 3101.5　-18.5（　-0.6%）
10位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　13785　　-80（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

