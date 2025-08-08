[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇152銘柄・下落214銘柄（東証終値比）
8月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは392銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は214銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は60銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> 堀田丸正 340 +127（ +59.6%）
2位 <4563> アンジェス 99.5 +19.5（ +24.4%）
3位 <6227> ＡＩメカ 4065 +700（ +20.8%）
4位 <6676> ＢＵＦ 3036 +500（ +19.7%）
5位 <6844> 新電元 3125 +500（ +19.0%）
6位 <5985> サンコール 522 +80（ +18.1%）
7位 <3526> 芦森工 3380 +500（ +17.4%）
8位 <3842> ネクスジェン 1106 +150（ +15.7%）
9位 <9339> コーチエィ 1200 +154（ +14.7%）
10位 <3392> デリカフＨＤ 832 +104（ +14.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4935> リベルタ 2370 -700（ -22.8%）
2位 <246A> アスア 638 -150（ -19.0%）
3位 <5247> ＢＴＭ 1100 -236（ -17.7%）
4位 <6378> 木村化 905 -177（ -16.4%）
5位 <3660> アイスタイル 545 -100（ -15.5%）
6位 <3271> グローバル社 1011 -163（ -13.9%）
7位 <3920> アイビーシー 879 -134（ -13.2%）
8位 <8107> キムラタン 48 -7（ -12.7%）
9位 <9341> ＧＥＮＯＶＡ 653.2 -87.8（ -11.8%）
10位 <5381> Ｍｉｐｏｘ 480 -62（ -11.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5233> 太平洋セメ 4200 +367（ +9.6%）
2位 <6753> シャープ 806.8 +37.0（ +4.8%）
3位 <4751> サイバー 1659.9 +61.9（ +3.9%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2270 +40.0（ +1.8%）
5位 <4385> メルカリ 2178 +37.0（ +1.7%）
6位 <8804> 東建物 2800 +37.5（ +1.4%）
7位 <6098> リクルート 8605 +102（ +1.2%）
8位 <6178> 日本郵政 1468 +17.0（ +1.2%）
9位 <1801> 大成建 9680 +77（ +0.8%）
10位 <4519> 中外薬 6130 +38（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3315.7 -135.3（ -3.9%）
2位 <7733> オリンパス 1780 -44.5（ -2.4%）
3位 <4755> 楽天グループ 784 -16.5（ -2.1%）
4位 <5019> 出光興産 975 -19.1（ -1.9%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 822.1 -11.6（ -1.4%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1199 -11.5（ -1.0%）
7位 <4911> 資生堂 2546 -19.5（ -0.8%）
8位 <5108> ブリヂストン 6510 -39（ -0.6%）
9位 <6506> 安川電 3101.5 -18.5（ -0.6%）
10位 <9984> ＳＢＧ 13785 -80（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> 堀田丸正 340 +127（ +59.6%）
2位 <4563> アンジェス 99.5 +19.5（ +24.4%）
3位 <6227> ＡＩメカ 4065 +700（ +20.8%）
4位 <6676> ＢＵＦ 3036 +500（ +19.7%）
5位 <6844> 新電元 3125 +500（ +19.0%）
6位 <5985> サンコール 522 +80（ +18.1%）
7位 <3526> 芦森工 3380 +500（ +17.4%）
8位 <3842> ネクスジェン 1106 +150（ +15.7%）
9位 <9339> コーチエィ 1200 +154（ +14.7%）
10位 <3392> デリカフＨＤ 832 +104（ +14.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4935> リベルタ 2370 -700（ -22.8%）
2位 <246A> アスア 638 -150（ -19.0%）
3位 <5247> ＢＴＭ 1100 -236（ -17.7%）
4位 <6378> 木村化 905 -177（ -16.4%）
5位 <3660> アイスタイル 545 -100（ -15.5%）
6位 <3271> グローバル社 1011 -163（ -13.9%）
7位 <3920> アイビーシー 879 -134（ -13.2%）
8位 <8107> キムラタン 48 -7（ -12.7%）
9位 <9341> ＧＥＮＯＶＡ 653.2 -87.8（ -11.8%）
10位 <5381> Ｍｉｐｏｘ 480 -62（ -11.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5233> 太平洋セメ 4200 +367（ +9.6%）
2位 <6753> シャープ 806.8 +37.0（ +4.8%）
3位 <4751> サイバー 1659.9 +61.9（ +3.9%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2270 +40.0（ +1.8%）
5位 <4385> メルカリ 2178 +37.0（ +1.7%）
6位 <8804> 東建物 2800 +37.5（ +1.4%）
7位 <6098> リクルート 8605 +102（ +1.2%）
8位 <6178> 日本郵政 1468 +17.0（ +1.2%）
9位 <1801> 大成建 9680 +77（ +0.8%）
10位 <4519> 中外薬 6130 +38（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3315.7 -135.3（ -3.9%）
2位 <7733> オリンパス 1780 -44.5（ -2.4%）
3位 <4755> 楽天グループ 784 -16.5（ -2.1%）
4位 <5019> 出光興産 975 -19.1（ -1.9%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 822.1 -11.6（ -1.4%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1199 -11.5（ -1.0%）
7位 <4911> 資生堂 2546 -19.5（ -0.8%）
8位 <5108> ブリヂストン 6510 -39（ -0.6%）
9位 <6506> 安川電 3101.5 -18.5（ -0.6%）
10位 <9984> ＳＢＧ 13785 -80（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース