¡ÚÀï¸å80Ç¯µÇ°¡Û¡Ö²¶¤â¤¤¤º¤ì¡Ä¡Ä¡×»à¤ó¤ÀÊáÎº¤Î°äÂÎ¤ÏÇò³ò¤Îº¬¸µ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿
¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¤¿¤ª¤ì¤¿Ãç´Ö¤Î¡Ô°ä½ñ¡Õ¤ò¡¢¶ÃÃ²¤¹¤Ù¤ÊýË¡¤ÇÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¨¡¨¡¡£ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¡×¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹(8/3¡Á8/15 ËèÆü17»þ¸ø³«)¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¥é¡¼¥²¥ê¡Ò¼ýÍÆ½ê¤«¤éÍè¤¿°ä½ñ¡Ó¡×Âè1ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡¡»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÊáÎºÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»³ËÜ¤ÏÌ©¤«¤Ë¶ç²ñ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥à¡¼¥ë¶ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¹âµé¾¹»¤Ê¤É³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£ËèÆü¡¢¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÕ¸«¤¸¤å¤ó,²Ï°æ ¹îÉ×¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë