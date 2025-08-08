【8月8日のインハイ女子結果】前回大会の決勝を戦った金蘭会と就実の他、富士見と福岡女学院がベスト4入り

8日、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技 女子大会決勝トーナメントの3回戦と準々決勝が行われた。

8月6日に開幕したインターハイの女子大会は、岡山県岡山市で行われている。3日目には決勝トーナメントの3回戦と準々決勝が開催され、今大会のベスト4が出揃った。

前回大会の決勝を戦った金蘭会（大阪②）と就実（岡山①）はそれぞれ3回戦、準々決勝ともにストレート勝利を収め、準決勝に駒を進めた。

一方、前回大会ベスト4の東九州龍谷（大分）は航空石川（石川）との3回戦をストレートで制すも、準々決勝の富士見（静岡）戦でストレート負け。ベスト8で姿を消すこととなった。勝利した富士見は静岡県女子史上初のベスト4進出を果たした。

7日に行われた2回戦で、前回大会ベスト4の大阪国際（大阪①）をストレートで下し、勢い付いた福岡女学院（福岡）は3回戦で三重（三重）に、準々決勝で札幌大谷（北海道）に勝利。ベスト4入りを果たした。

8日に行われた試合結果は以下の通り。

▼大会3日目・8月8日のインハイ女子結果

【3回戦】

★金蘭会（大阪②）2-0 西彼杵（長崎）

★横浜隼人（神奈川）2-0 銀河学院（広島）

★富士見（静岡）2-1 八王子実践（東京①）

航空石川（石川）0-2 東九州龍谷（大分）★

★福岡女学院（福岡）2-0 三重（三重）

★札幌大谷（北海道）2-1 都市大塩尻（長野）

誠英（山口）0-2 古川学園（宮城）★

文京学院大女（東京②）0-2 就実（岡山①）★



【準々決勝】

★金蘭会（大阪②）2-0 横浜隼人（神奈川）

★富士見（静岡）2-0 東九州龍谷（大分）

★福岡女学院（福岡）2-0 札幌大谷（北海道）

古川学園（宮城）0-2 就実（岡山①）★



▼大会4日目・8月9日 準決勝組み合わせ

金蘭会（大阪②）vs 富士見（静岡）

福岡女学院（福岡）vs 就実（岡山①）

