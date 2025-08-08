B-29¤«¤é¡ÈºÇÍ¥Àè¡É¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¡Ö»°Âë±Ø¤ÎËÌÂ¦¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÔÍ·ÊâÆ»¤È¸ø±à¤Î²¼¤ËÌ²¤ë¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀïÁè¤Îµ²±¡É¤È¤Ï¡Õ
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÆüËÜËÜÅÚ¤Ø¤Î¶õ½±¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï1945Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é»¶È¯Åª¤Ë¶õ½±¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎËÜÅÚ¶õ½±¤¬1942Ç¯4·î18Æü¤Î¥É¡¼¥ê¥Ã¥È¥ë¶õ½±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÊÆ·³¤ÏÆüËÜËÜÅÚ¤ò¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë¼ý¤á¤ëÇú·âµ¡¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤¿¤á¤ÎµòÅÀ´ðÃÏ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ä¶õÊì¤Ê¤É¤«¤éÇú·âµ¡¤¬½Ð·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤¹¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤ä¥Æ¥Ë¥¢¥óÅç¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤òÊÆ·³¤¬À©°µ¤·¤¿1944Ç¯¤Î²Æ¤Î¤³¤È¡£
¡¡°Ê¸å¡¢ÊÆ·³¤Ï¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ËµðÂç¤Ê¹Ò¶õ´ðÃÏ¤òÀß¤¨¤Æ¡¢B-29¤Ë¤è¤ë¶õ½±¤ÏÆüËÜËÜÅÚ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÅÔ»Ô¤Î¶õ¤ËB-29¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢1944Ç¯11·î24Æü¤Ë¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿111µ¡¤ÎB-29¤À¡£Åìµþ¾å¶õ¤Ë½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿B-29¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜÅªÃÏ¤ÏÅìµþÅÔ¿´¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ¿´¤Î¾å¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡£¤Þ¤ÀÉðÂ¢Ìî¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ãæ±ûÀþ»°Âë±ØËÌÂ¦¤Î°ìÂÓ¤À¡£
¡¡¤¤¤Þ¤â¤Þ¤À¡¢´×ÀÅ¤Ê¹Ù³°¤Î½»ÂðÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÉðÂ¢Ìî¤ÎÃÏ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢B-29¤ÏºÇ½é¤Î¶õÇú¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÔ¿´¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤òå°ÝßÇú·â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¶É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÉðÂ¢Ìî¤ËÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡ÈºÇ½é¤Î¶õ½±¡É¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¡£
Í·ÊâÆ»¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÇÑÀþÀ×¡É¤ò¤¿¤É¤ë
¡¡Ãæ±ûÀþ»°Âë±Ø¤Ï¡¢ÆîÂ¦¤¬»°Âë»Ô¤ÇËÌÂ¦¤¬ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»Ô¶¤Î±Ø¤À¡£ÌÜÅª¤Î¾ì½ê¤ÏÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê»°Âë±ØËÌ¸ý¤ò½Ð¤ë¡£
¡¡±ØÁ°¹¾ì¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤ëÃæ±ûÂçÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¾¯¤··Ý¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é±ó²ó¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶õ½±¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢»°Âë±Ø¤«¤é¤Î°ú¤¹þ¤ßÀþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÇÑÀþÀ×¤òÃ©¤Ã¤Æ¤æ¤±¤Ð¡¢Â¿¾¯±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ»¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡°ú¤¹þ¤ßÀþ¤Ï»°Âë±Ø¤ÎÀ¾Â¦¤ÇËÌ¤ËÊ¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÀºË¼£¤¬¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤«¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¸ÙÀþ¶¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤À¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶Ãµ¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÇÑÀþÀ×¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡£¥¥ì¥¤¤Ê±ß¸Ì¤òÉÁ¤¯Í·ÊâÆ»¡¦»ùÆ¸¸ø±à¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ËÙ¹ç(¤Û¤ê¤¢¤ï¤¤)»ùÆ¸¸ø±à¡¦ËÙ¹çÍ·ÊâÆ»¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤¬¡¢°ú¤¹þ¤ßÀþ¤ÎÇÑÀþÀ×¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¤³¤ÎÇÑÀþÀ×¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÈÀï»þ¤ÎÄÞº¯¡É
¡¡ÅÓÃæ¡¢°ú¤¹þ¤ßÀþ¤Ï¶ÌÀî¾å¿å¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¶¶¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸åÇ¯ÀßÃÖ¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀïÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶¤Ë¤â¥ì¡¼¥ë¤Ë¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ÌÀî¾å¿å¤ò¸Ù¤°ÃÏÅÀ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¶¾ô¿å¾ì¡£¿·ÉðÂ¢¶ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦ÂçÄÌ¤ê¤âÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÑÀþÀ×¤Ï¤½¤ÎÀè¤â¤¹¤Ã¤«¤êÍ·ÊâÆ»¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£»þÀÞ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£¼þ°Ï¤Ï½»ÂðÃÏ¤À¤«¤é¡¢À¸³èÆ»Ï©¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡Í·ÊâÆ»¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½°ì¶Ú¤ÎÀþÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎºÙ¤¤Æ»¡£¤¿¤À¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥Ñ¥Ã¤È³«¤±¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ø±à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¹â¼ÍË¤¿ØÃÏÀ×¡×¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¶õ½±¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅ¨µ¡¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹â¼ÍË¤¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢B-29¤Ï¾å¶õ1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÇúÃÆ¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤Ç¼ÂºÝ¤Î¶õ½±¤Ç¤Ï¹â¼ÍË¤¤«¤é¤ÏÅ¨µ¡¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¥â¥Î¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
B-29¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¸ÞÆü»Ô³¹Æ»¤È¸òº¹¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¯¤È¡¢ÆÍ¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËµðÂç¤Ê¸ø±à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉðÂ¢ÌîÃæ±û¸ø±à¤À¡£
¡¡¤½¤Î±ü¤Ë¤ÏNTTÉðÂ¢Ìî¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¢ÅìÂ¦¤Ë¤ÏÉðÂ¢ÌîÎÐÄ®¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦UR¤ÎÃÄÃÏ·²¤äÅÔ±Ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¤Þ¤¿ÉðÂ¢Ìî»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ø±à¤«¤éNTT¡¢ÃÄÃÏ¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢B-29¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£ÃæÅçÈô¹Ôµ¡ÉðÂ¢À½ºî½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÎíÀï¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤¿¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼
¡¡ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Ï³¤·³½Ð¿È¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¦ÃæÅçÃÎµ×Ê¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÀïÁ°¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ½Â¤¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬·³ÍÑµ¡¡£¥¨¥ó¥¸¥óÀ½Â¤¤â°ú¤¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡ÂÎ¤Ï»°É©¤¬³«È¯¤·¤¿¤«¤ÎÎíÀï¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÃæÅçÈô¹Ôµ¡À½¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢·³ÍÑµ¡¤Î¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Ï1925Ç¯¤ËÅìµþ¡¦²®·¦¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¹©¾ì¤òÃÖ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÃæÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¹Ò¶õµ¡¤ÎÁý»º¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²®·¦¤Î¹©¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¼ê¶¹¡£³ÈÄ¥¤·¤è¤¦¤Ë¤â¼þÊÕ¤ÏÂðÃÏ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬»°Âë±ØËÌÂ¦¡¢ÉðÂ¢Ìî¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1938Ç¯¡¢Î¦·³µ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¹©¾ì¤È¤·¤ÆÃæÅçÈô¹Ôµ¡ÉðÂ¢À½ºî½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1941Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¾Â¦¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ë³¤·³µ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¹©¾ì¤â³«Àß¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤âÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÆ±¤¸·¿¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏÊÉ¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÙ¤ê¹ç¤¦ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Î¹©¾ì¤Ï¤Î¤Á¤ËÀµ¼°¤Ë¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ØÅÌÆ°°÷¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1944Ç¯¤Ë¤Ï5Ëü¿Í¤Û¤É¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼½»ÂðÃÏ¤Þ¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡ÉðÂ¢Ìî¤ÎÃÏ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥Þ¥ó¥â¥¹·³¼û¹©¾ì¡£ÀïÆ®µ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿´Â¡Éô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢ÊÆ·³¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1944Ç¯11·î24Æü¤Î¶õ½±¤Ç¤Ï¡¢111µ¡¤Î¤¦¤Á24µ¡¤¬ÉðÂ¢À½ºî½ê¤Î¾å¶õ¤ËÈôÍè¤·¤ÆÇúÃÆ¤Î±«¤ò¹ß¤é¤·¤¿¡£·úÊª1Åï¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢57¿Í¤¬»àË´¡¢75¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤«¤é¡¢¼Â¤Ë¹ç·×9ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉðÂ¢Ìî¤ÎÃÏ¤Ï¶õ½±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£12·î3Æü¤Ë¤Ï60¿Í¡¢1945Ç¯2·î17Æü¤Ë¤Ï80¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î¤Î3ÅÙ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¶õ½±¤Ç¤Ï¹â¼ÍË¤¿ØÃÏ¤âÁÀ¤ï¤ì¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Î½»ÂðÃÏ¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìµþÂç¶õ½±¤ä¸¶ÇúÅê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤ò´Þ¤á¤Æ¸®ÊÂ¤ß¾Æ¤¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ê¶õ½±¤È¤Ï¤ä¤äÀ¼Á¤¬°ã¤¤¡¢Í×¤È¤Ê¤ë·³¼û¹©¾ì¤ÎÇË²õ¤¬ÌÜÅª¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê80Ç¯Á°¤Îº¯À×¤¬¡¢ÉðÂ¢ÌîÃæ±û¸ø±à¤ÈÍ·ÊâÆ»¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å--¡£
¡¡ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÃæÅçÈô¹Ôµ¡ÉðÂ¢À½ºî½ê¤ÎÀ×ÃÏ¤ÏÊÆ·³¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Àï¸å¤Ë¼Âºß¤·¤¿¡È¸¸¤ÎµðÂç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡É
¡¡ÀÜ¼ý²ò½ü¸å¤Ï¡¢ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬À×ÃÏ¤ò¼èÆÀ¡£¿·»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ê¿ÏÂÅª¤ÇÊ¸²½Åª¤Ê»ÜÀß¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Î·³¼û¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ëºî¤í¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅì³¤Âç³ØÁÏÀß¼Ô¤Î¾¾Á°½ÅµÁ¤é¤òÃ´¤®¾å¤²¡¢1951Ç¯¤Ë¡ÖÉðÂ¢Ìî¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯Ìîµå¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬³«¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯Ìîµå¾ì¡¢Áí¹©Èñ¤Ï¼Â¤Ë1²¯±ß¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼ÀßÈ÷¤â»ý¤Á¼ýÍÆ¿Í°÷¤Ï7Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤µðÂç¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¡£1951Ç¯¤Ï¤Þ¤À¿ÀµÜµå¾ì¤ÎÀÜ¼ý¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Î¸ø¼°Àï¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿¦¶ÈÌîµå¡¢¥×¥íÌîµå¤À¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤ÇºÇ½é¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡¢1951Ç¯5·î5Æü¡£¹ñÅ´¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤¬¶âÅÄÀµ°ì¤Î´°Åê¤ÇÌ¾¸Å²°¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀ©¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤ä¤é¹ñÅ´¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯·úÀß¤Î²áÄø¤Ç¡¢¾¾Á°½ÅµÁ¤Ï¹ñÅ´¤ËµåÃÄÊÝÍ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÅ´¤âÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Ø¤Î°ú¤¹þ¤ßÀþ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÉðÂ¢Ìî¶¥µ»¾ìÀþ¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹Ï©Àþ¤Þ¤Ç³«¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÆü¤Ë¤ÏÅìµþ±Ø¤ä¿·½É±Ø¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÄ¾·ë¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤ó¤Ð¤¤¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤¬³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Î¸ø¼°Àï¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1951Ç¯¤Î1Ç¯¤À¤±¡£¤½¤ì¤â¤¿¤Ã¤¿¤Î16»î¹ç¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ìîµå¾ì¤¬Â¨²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡ÈÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡É
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢´ØÅì¥í¡¼¥àÁØ¤ÎÃÏ¼Á¤¬ã®¤Ã¤Æ¤«¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ïº½¤Ü¤³¤ê¤Ç¤â¤¦¤â¤¦¤È¡£É÷¤¬¿á¤±¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡ºå¿À±à·Ý¤µ¤ó¤¬ÅÚ¤âÅ·Á³¼Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µðÂç¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÁÆËö¤Ê¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1956Ç¯¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤¿·³¼û¹©¾ìÀ×ÃÏ¤ÎÌîµå¾ìÀ×ÃÏ¤Ï¡¢¸ø±à¤äÃÄÃÏ¤Ê¤É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÐÄ®¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÃÄÃÏ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌ¾»Ä¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¾¦Å¹³¹¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌÌ±Æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉðÂ¢ÌîÃæ±û¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Î¾²ÈÄ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÃæÅçÈô¹Ôµ¡»þÂå¤Îº¯À×¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëÀâÌÀ½ñ¤¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉðÂ¢ÌîÃæ±û¸ø±à¡£¤½¤³¤ÏÀï¸å80Ç¯¡¢ÊÆ·³¤Î¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤ª¤è¤½»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Î¤É¤«¤Ê¹Ù³°¤é¤·¤¤É÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
