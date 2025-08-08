¥«¥·¥ª¡¢¡ÖBABY-G¡×¤Ë½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¿·¿§¡ÖBA-110AH¡×¥·¥ê¡¼¥ºÅÐ¾ì
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï8·î¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê½÷À¸þ¤±¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖBABY-G¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖBA-110AH¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¿¥¤¥¨¥í¡¼¤Î3¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ16,500±ß¡£
¡ÖBA-110AH¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡û¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¿¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê3¿§Å¸³«
¡ÖBA-110AH¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿ÁØ¹½Â¤¤ÎÊ¸»úÈÄ¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖBA-110¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
BA-110AH-4AJF
BA-110AH-6AJF
BA-110AH-9AJF
¿Ë¤Î¿§¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤òº¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥«¥é¡¼¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¼ê¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡×¤ä10µ¤°µËÉ¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤À¡£
ÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W46.3¡ßD15.8¡ßH43.4mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó45g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¼ù»é
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É
ËÉ¿åÀÇ½¡§10µ¤°µËÉ¿å¡Ê100¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó2Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§125¡Á180mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡Ê29ÅÔ»Ô¡ÜÀ¤³¦É¸½à»þ¡Ë¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢LED¥é¥¤¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¢»Ä¾Èµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡Ê1/100ÉÃ¡¢24»þ´Ö·×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë¡¢»þ¹ï¥¢¥é¡¼¥à5ËÜ¡Ê¤¦¤Á1ËÜ¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥ºÉÕ¤¡Ë¡¦»þÊó¡¢12¡¿24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ¡¢Áàºî²»¥ª¥ó¡¿¥ª¥ÕÀÚÂØ¡¢Ê¿¶Ñ·îº¹¡Þ30ÉÃ ¤Ê¤É
