¢£"ÆÁ¤òÀÑ¤ó¤ÇÍèÀ¤¤â¿Í´Ö¤Ë¡ª"¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿°ÂÆ£¥µ¥¯¥é
¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡¢°ÂÆ£¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ÂÆ£¤¬±é¤¸¤ëËãÈþ¤ÏÃÏ¸µ»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áë¸ý¤Ç¤Î°§»¢¤Î»ÅÊý¤Ëµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ÇÃë¿©»þ¤ËÆ±Î½¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î½÷À¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ÌçÁÒ²Æ´õ(²ÆÈÁ)¤ä¡¢ÊÆÀîÈþÊæ(ÌÚÆîÀ²²Æ)¤é¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤â¡¢ÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤é¤·¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤È¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ÇÅ¸³«¤·¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢°ÂÆ£¤Î±éµ»¤ÎÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢°ÂÆ£¤é¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·ËãÈþ¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡¢»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ËãÈþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£»à¸å°ÆÆâ½ê¤Î¼õÉÕ·¸(¥Ð¥«¥ê¥º¥à)¤«¤é¡¢ÍèÀ¤¤Ï¥°¥¢¥Æ¥Þ¥éÆîÅìÉô¤Î¥ª¥ª¥¢¥ê¥¯¥¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ"ÆÁ"¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÍèÀ¤¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£ËãÈþ¤Ï¿Í´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¯¡¢2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
2¼þÌÜ¤â1¼þÌÜ¤Îµ²±¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËãÈþ¤ÏÆÁ¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Í§¿Í¤ò¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¼é¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ô¤Ê¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÎËãÈþ¤â¤´¤¯¼«Á³¡¢¤«¤ÄÉ½¾ðË¤«¤À¡£
Îã¤¨¤Ð1¼þÌÜ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤âÌ´³ð¤ï¤º¡¢¤¢¤²¤¯Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í§¿Í¡¦Ê¡ÅÄ½Ó²ð(À÷Ã«¾ÂÀ)¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÌ¤Íè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËãÈþ¤Ï¡¢2¼þÌÜ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÄü¤á¤µ¤»¤è¤¦¤«Çº¤à¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿À®¿Í¼°¤Î¸å¤Î¥«¥é¥ª¥±²ñ¤Ç¡¢¥â¥Î¥í¡¼¥°¤È¤È¤â¤Ë¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Êò¤ì´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´é·Ý¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËãÈþ¤Ï°ã¤Ã¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¡£2¼þÌÜ¤ÎÌôºÞ»Õ¤Î»þ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢3¼þÌÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»þ¤Ï¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¿¦¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËãÈþ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÂÆ£¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¸«½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ÂÆ£¤ÏËÜºî¤ÇÂè115²ó¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤âÆ±¾Þ¤Ç¡¢µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¨°ï¤Ê±éµ»¤ÈµÓËÜ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¶áÇ¯µ©¤ÊÌ¾ºî¤ò¡¢°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤éÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)19:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹
