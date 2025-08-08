¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù½í¥«¥ò¥ëÅ¸¡¢9·î¤Ë½é³«ºÅ·èÄê¡¡¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ª»ñÎÁ¤ä¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥óºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ÉÀßÃÖ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö½í¥«¥ò¥ë¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ØºÇ¸å¤Î¥·¼Ô ½í¥«¥ò¥ëÅ¸¡Ù¤¬¡¢Space Galleria¡ÊÅìµþ¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹8F¡Ë¤Ç9·î12Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âçºå¡¢µþÅÔ¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¿··à¾ìÈÇ¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ä¥·¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¡¦±ü¿¼¤µ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÊ¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¤¦¤Á¤ï¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¡Ä¡Ø½í¥«¥ò¥ëÅ¸¡ÙÈÎÇä¥°¥Ã¥º
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥«¥ò¥ë¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´°Á´¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¡¢½í¥«¥ò¥ë¤Î»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÅìµþ²ñ¾ì¡Ë¤Ï8·î16Æü10»þ¤è¤ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¡£Á°Çä·ô¤Ï9·î12Æü¡Á9·î15Æü¡§Æü»þ»ØÄê·ô2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢9·î16Æü¡Á10·î13Æü¡§»ØÄê´ü´ÖÃæÍ¸ú·ô2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÅöÆü·ô¤Ï2200±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦Åìµþ²ñ¾ì
¡Ú²ñ¾ì¡ÛSpace Galleria
¡Ú½»½ê¡Û¢©170-0013ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-20-7 ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹8F
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î12Æü(¶â) ¡Á 2025Ç¯10·î13Æü(·î)
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü¡§11:00¡Á21:00¡¡ÅÚÆü½Ë¡§10:00¡Á20:00
¡¦Âçºå²ñ¾ì
¡Ú²ñ¾ì¡ÛSpace Gratus
¡Ú½»½ê¡Û¢©556-0005ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶4-15-17 ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶ÊÌ´Û3F
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î14Æü(¶â) ¡Á 2025Ç¯12·î15Æü(·î)
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü¡§11:00¡Á20:00¡¡ÅÚÆü½Ë¡§10:00¡Á20:00
¡¦µþÅÔ²ñ¾ì
¡Ú²ñ¾ì¡ÛSpace Galleria KYOTO
¡Ú½»½ê¡Û¢©601-8003µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÆî¶èÅì¶å¾òÀ¾»³²¦Ä®31 µþÅÔ¥¢¥Ð¥ó¥Æ¥£6F
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î16Æü(¶â) ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü(·î)
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:00¡Á21:00
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¥ÉÆþ¤ê¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡¡½í¥«¥ò¥ë¡¿¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó
¡¦ID¥«¡¼¥ÉÆþ¤ê¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡¡½í¥«¥ò¥ë¡¿¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ
³Æ2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£µÇ°¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë¡¡È¯Çä¸µ¡§¥à¡¼¥Ó¥Ã¥¯
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´8¼ï)
¡Ú²Á³Ê¡Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á
¡Ú²Á³Ê¡Û2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¿ä¤·¤¦¤Á¤ï¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê6¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛDSS¥Á¥ç¡¼¥«¡¼É÷¥ê¥ó¥°
¡Ú²Á³Ê¡Û3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ê2¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥»¡¼¥¿¡¼
¡Ú²Á³Ê¡Û14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¡Ú²Á³Ê¡Û14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥é¥ß¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ½í¥«¥ò¥ëÅ¸ver.(¿·À¤µª¡¿¿··à¾ìÈÇ)¡Ê³ÆÁ´16¼ï¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
