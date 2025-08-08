¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¡¦»ä¸ì¸·¶Ø¡¦¸ä³Ú¤Ê¤·¤Î½¤¶ÈÀ¸³è¡Ä¡ÖµÜÂç¹©ÍÜÀ®½Î¡×¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼Ô¤ËÅ¾µ¡¤ÈÎø¤ÎÍ½´¶
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¡¦»ä¸ì¸·¶Ø¡¦¸ä³Ú¤Ê¤·¤Î3Ç¯´Ö¤òÁ÷¤ëµÜÂç¹©¤Î½Î¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î½¤¶È¤ÎÆü¡¹¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ÖÌ´¤È½¤¶È¤È½éÎø¤È Á°ÊÔ¡Á¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¤Ë»ä¸ì¸·¶Ø¡Á¡×¤ò¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
Ç¯Ëö¤ÎÇ¼²ñ¤Ç¹Ô¤¦¿å¹Ô¤Îµ·¼°
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÂÀ»ÒÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÜÂç¹©ÍÜÀ®½Î¡×¡£À¸³è¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤ï¤º¤«1¾ö¡£µ¯¾²¤Ï¸áÁ°4»þÈ¾¡¢¿©»ö¤ÏÀµºÂ¤ÇÌÛ¿©¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë½ÎÄ¹¤Î¶âÅÄÍ¥¤µ¤ó(38)¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢3Ç¯´Ö¤Ç°ì¿ÍÁ°¤ÎµÜÂç¹©¤òÌÜ»Ø¤¹½¤¶È¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè½ÕÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿2Ç¯À¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸·¤·¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢19ºÐ¤ÎÊÒ»³¤µ¤ó¡£Æþ½Î½éÆü¡¢¡ÖµÜÂç¹©¤ò°ìÀ¸¤Î»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥ó¥Ê¸¦¤®¤òÂÕ¤ê¡¢ÍÜÀ®½Î¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÃÏ¤ò¶»¤Ë¡¢ÌÚºà¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Í£°ì¤ÎÄ¹È±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î2Ç¯À¸¡¦ÀÐ°æ¤µ¤ó(20)¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥²¡¼¥àÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÀÕÇ¤¼Ô¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÆ±´ü¡¦ÄÑ¤µ¤ó(20)¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤«¤é¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢½Î¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÊÒ»³¤µ¤ó¤Ë¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¸¤¤Îø¤ÎÍ½´¶¤¬¡Ä¡£
Á´¹ñ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò½¤¶È¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀÚâøÂöËá¤·¡¢µ»¤òËá¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£°ì¿ÍÁ°¤ÎµÜÂç¹©¤òÌÜ»Ø¤¹½¤¶È¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
