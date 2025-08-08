◇女子ゴルフツアー 北海道meijiカップ 第1日（2025年8月8日 北海道 札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）

第1ラウンドは雷雲接近による中断後、天候の回復が見込めないためサスペンデッドとなり、71人が競技を終了できなかった。

前週AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、メジャー初制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）は12ホールを終えて3バーディー、2ボギーで1アンダーの暫定21位だった。

中断のホーンが鳴る直前、12番グリーンに上がった山下は3メートルから3パットを喫し、2つ目のボギーを叩いた。不本意な形で初日を終えて「そんなに悪くはないかなと思うけど、ちょっとグリーンで苦戦することが多かった」と少し残念そうに振り返った。

日本女子6人目のメジャー制覇を果たして5日に帰国。今季日本ツアー初戦は凱旋試合となった。1番ティーでは「2025年全英女子オープンチャンピオン」と紹介され、多くのギャラリーを引き連れてラウンドした。

「初日からたくさんの方に応援されて嬉しかったし、皆さんに“おめでとう”と言ってもらえて、いつもと違う雰囲気だった」

日本のファンの期待に応え、見せ場をつくった。パー5の6番では残り125ヤードからの第3打をアゲンストの中で8Iを握りピン50センチにピタリとつけるスーパーショット。7番では4メートルのフックラインをねじ込んで連続バーディーを奪い喝采を浴びた。

今大会は妹・蘭さん（17）がキャディーを務める。時折笑顔で会話を交わすなど姉妹の連携もスムーズで「普通に気楽にできているし、いいなと思う」とうなずいた。

トップとは3打差。「明日はしっかり伸ばせるように頑張りたい」と追い上げを誓った。メジャーに勝った翌週に日本ツアーで優勝すれば日本勢初。19年に全英女子オープンを制した渋野日向子も帰国後、この大会に出場したが、13位に終わっている。山下が快挙に向かって突き進む。