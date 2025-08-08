½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÄé¿¿°ì¡ß»³ÅÄÍµµ®¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«
¸½ºß¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÄé¿¿°ì¡ß»³ÅÄÍµµ®¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ë¥Ì¥Õ¥¡¥Ö¥·¡×ÈÇÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó(C)2025¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1945Ç¯¡¢·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¸©°Ë¹¾Åç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë2Ç¯¤â¤Î´ÖÀøÉú¤·À¸¤±ä¤Ó¤¿2¿Í¤ÎÊ¼»Î¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ò´ð¤Ë±Ç²è²½¡£¸·³Ê¤ÊµÜºê½Ð¿È¤Î¾¯°Ó¡¦»³²¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½Å¸ü¤Ê±éµ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄé¿¿°ì¡£ÂÐ¤¹¤ë²Æì½Ð¿È¤Î¿·Ê¼¡¦°Â·ÄÌ¾¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹»³ÅÄÍµµ®¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£½é¶¦±é¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤¤³ê·Î¤µ¤ò¡¢¸ß¤¤¤ËÊä´°¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥Æ¥£¥³¥¶¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ê¿°ì¹É´ÆÆÄ¡£¼«¿È¤â²Æì½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò²Æì¤Î»ëÅÀ¤ÇËÂ¤¤¤À¡£
»£±Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤ê¤ï¤±°Ë¹¾Åç¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿²Æì¤Ç¤Ï¡¢½µËö¶½¹Ô¤ÇÆ°°÷¿ô1°Ì¤òµÏ¿¡£°Ê¸å¤â¥¹¥¿¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¥º·Ï¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï½µËöÆ°°÷1°Ì¤ò5½µÏ¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
7·î25Æü¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«°Ê¹ß¤â½çÄ´¤Ë´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²3À¤Âå¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¾å±Ç¸å¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë·à¾ì¤â¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤â¡£SNS¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÀï¸å80Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¼çÂê²Î¡Ö¥Ë¥Ì¥Õ¥¡¥Ö¥·¡×¡£²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢°Ë¹¾Åç½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Anly¡£¡Ö¥Ë¥Ì¥Õ¥¡¥Ö¥·¡×¤È¤Ï²Æì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖËÌ¶ËÀ±¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡ÖÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿´õË¾¤ÎÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Anly¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿ÀïÁè¤Îµ²±¤È¡¢¼«¿È¤Î½Ð¼«¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î²Î¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢Ê¿´ÆÆÄ¤¬Áª¤ó¤À·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¡¢Anly¤Î²ÎÀ¼¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬Êü¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°ìÁØ¿´¤Ë¶Á¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸¶ºî¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù(³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Þ¤ÄºÂ¡¦¸¶°Æ°æ¾å¤Ò¤µ¤·)¤Ï¡¢ºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬À¸Á°¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤¿²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£Èà¤¬°ä¤·¤¿1Ëç¤Î¥á¥â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2013Ç¯¤Ë¤³¤Þ¤ÄºÂ¤È¥Û¥ê¥×¥í¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é±é¤µ¤ì¤¿¡£Æ£¸¶ÎµÌé¡¢»³À¾Æ×¡¢ÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¤¬½Ð±é¤·¡¢°Ê¸å¡ØÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö"Àï¸åÌ¿¤Î»°Éôºî"¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏºÆ±é¡¦ºÆ¡¹±é¤µ¤ì¡¢²Æì¤Ç¤â¾å±é¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤â¾å±é°ÍÍê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃíÌÜºî¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¸ø±é¤¬´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
