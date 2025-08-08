¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¡¢34·ï¤¬½êºßÉÔÌÀ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¢ÂçÈ¾¤ÏÊÝÂ¸´ü¸ÂËþÎ»
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ï8Æü¡¢2021Ç¯¤ÎÄ£È¯Â»þ¤ËÂ¾¾ÊÄ£¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÌó2300·ï¤Î¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢34·ï¤¬½êºßÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÈ¾¤ÏÊÝÂ¸¤Î´ü¸Â¤òËþÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êºßÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤äÆâ³Õ´±Ë¼¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¸¡Æ¤ÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£Ä£È¯Â¸å¡¢°ú¤·Ñ¤¤¤À´ÉÍýÊí¤ò´ð¤Ë¼ÂÊª¤Î³ÎÇ§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë34·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¦°÷¤Ø¤Î¸¦½¤¤äÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£