¡¡Îø°¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤¯¤¸¤é¤ÎºÊ¤Îº´¡¹ÌÚ¤«¤¤¤µ¤ó¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤ÎÂÎ½Å¤¬À¸¸å5¥«·î¤Ç10kg¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤«¤¤¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥Ó¤¿¤Þ·¯¡¢À¸¸å5¥ö·î¤Ç10kg¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ÈÂÎ½ÅÁý¤¨¤¹¤®¤«¤Ê¡©¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®»ù²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢»º¸å¥±¥¢¤Î½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¡Ø·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞBIG¥Ù¥Ó¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤ÎÏÓ¤È¹ø¤ÏÆü¡¹ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¹ø¤Ïº£¤Ë¤âºÕ¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¾Ð¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈBIG¥Ù¥Ó¡¼¤òÊú¤Ã¤³¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ÎÎÌ¤ÏËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢º£¤â¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ò¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Æü¡¹Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¿§¡¹¤Ê¿ÍÃ£¤Î°Õ¸«¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬Ã£¤¬¡¢Æü¡¹¤½¤Î»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤äÂÎ½Å¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÌ¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¹ðÇò¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÎ¥Æý¿©¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ä¡¢Æü¡¹¤Î³ëÆ£¤â¾Ð¡×¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£