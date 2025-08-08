»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·µå¼ï¤Ë¤âÃå¼ê¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»ÑÀª¤ò¥É·³¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÉ¾²Á¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ò´Ñ»¡¤·¤¿·ë²Ì¤À¡×
3¤«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ(C)Getty Images
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÊâ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É¤Ï¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯5·îÃæ½Ü¤Ë¡Ö±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÌµÇ°¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥ÁÃÌ¡Ë¤È¤·¤¿µåÃÄ¤Î¸·Àµ¤Ê´ÉÍý²¼¤ÇÌó3¤«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍîº¹1m¤ÎËâµå¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤âÊòÁ³¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ÂÀïÉüµ¢¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤Ï¤â¤¦¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÄË¤ß¤â¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÙÉô¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ëºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿·×²è¤Î°ì¤Ä¤¬¿·¤¿¤ÊÊÑ²½µå¤ÎÃå¼ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë4¥·¡¼¥à¤ò¼´¤È¤·¤¿Åêµå¤ò¼«Ëý¤È¤·¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¥Ã¦´ü´ÖÃæ¤Ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¡¼¥à¤â»îÅê¡£¼ÂÀï¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢Åêµå¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¡Ö¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È¡¢¤½¤ÎºÆ¸½À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¹¶¤áÊý¤Ë¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÎå¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤¿¤À¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤¹¡È¸½¾õ°Ý»ý¡É¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤«¤é¼«¿È¤ÎÄ´À°¤ä¤ä¤êÊý¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤ò»Ø´ø´±¤â¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î¶µ¤¨¤È¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ¼Ô¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÂ®µå¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê1¤Ä¤Ï¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ë¥Ü¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Ï¿Ä¤ò³°¤µ¤»¤Æ¥´¥íÂÇ¤¿¤»¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÍ¸ú¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥í¥¦¥¤¬2¥·¡¼¥à¤Î¼èÆÀ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥ì¥ëµ°Æ»¤«¤é³°¤·¡¢¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¡¢ÁÇÁá¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ËÜÍè¤ÎÅêµå¤ÎÌÜÅª¤À¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÊÉ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë¤Î¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡È²øÊª¡É¤¬¸«¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
