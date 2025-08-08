ÇÈÎÜ¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¡Èº£Ç¯½é¡ÉÍá°áSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×
8·î7Æü¡¢ÇÈÎÜ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄóÅô¤ò»ý¤Ã¤¿Èù¾Ð¤ßSHOT¤â¸ø³«
ÇÈÎÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKITTEºÂ ÄóÅô½éÍÙ¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç º£Ç¯½é¤á¤Æ¤ÎÍá°á¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤ä¡¢ÄóÅô¤ò»ý¤Ã¤¿Èù¾Ð¤ßSHOT¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍá°á²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÈÎÜ¡£º£¸å¤Ï¡¢TBS·Ï¤Î10·î´ü¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤ÆÀî±ÉÍûÆà¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
