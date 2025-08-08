¼Ò²ñ¿Í7³äÄ¶¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤Ë°ÕÍßÅª - ¤Ê¤¼?
¥Ç¥¤¥È¥é¤Ï8·î6Æü¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Î²ÆµÙ¤ß¤È¡Ø¥¿¥¤¥Ñ³Ø½¬¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î26Æü¡Á28Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Ç¥¤¥È¥é¡×¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í141Ì¾(¤¦¤Á49.65%¤¬30Âå¡¢41.13%¤¬Àµ¼Ò°÷)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä³Ø½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß
¡Öº£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬¡×(32.29%)¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£¤³¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢73.05%¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¡×(38.3%)¤Þ¤¿¤Ï¡Ö°ÕÍßÅª¡×(34.75%)¤È²óÅú¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÏµÙ¤à¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î°Õ¼±¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¤Ö´ü´Ö¡×¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡Ö¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾Íè¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¡×(34.04%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸½ºß¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤äÉ¾²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¡×(32.62%)¡¢¡ÖÉû¶È¤Ø¤Î¶½Ì£¡×(13.48%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ö?
¼¡¤Ë¡¢ºÇ¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¹¥¥ë¤ÎÎÎ°è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¼ýÆþ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×(32.84%)¤ä¡ÖWeb¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(29.85%)¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Â¾¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹·ë²Ì¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤òÄ¾ÀÜ¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
³Ø½¬¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø
Â³¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤³Ø½¬°ÕÍß¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤(»Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¤Ê¤É)¡×(81É¼)¤ä¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×(52É¼)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥¤¥Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥Ñ³Ø½¬¤Î¾ò·ï¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¡×(29.08%)¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¼ÂÌ³¤äÉû¶È¤Ç»È¤¨¤ëÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×(24.82%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä³Ø½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß
¡Öº£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬¡×(32.29%)¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£¤³¤Î³Ø½¬°ÕÍß¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢73.05%¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¡×(38.3%)¤Þ¤¿¤Ï¡Ö°ÕÍßÅª¡×(34.75%)¤È²óÅú¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÏµÙ¤à¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î°Õ¼±¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¤Ö´ü´Ö¡×¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ö?
¼¡¤Ë¡¢ºÇ¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¹¥¥ë¤ÎÎÎ°è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¼ýÆþ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×(32.84%)¤ä¡ÖWeb¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(29.85%)¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Â¾¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹·ë²Ì¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤òÄ¾ÀÜ¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
³Ø½¬¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø
Â³¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤³Ø½¬°ÕÍß¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤(»Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¤Ê¤É)¡×(81É¼)¤ä¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×(52É¼)¤¬¾å°Ì¤Ë¡£³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥¤¥Ñ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥Ñ³Ø½¬¤Î¾ò·ï¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¡×(29.08%)¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¼ÂÌ³¤äÉû¶È¤Ç»È¤¨¤ëÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×(24.82%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£