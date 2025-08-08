アルピニストの野口健氏（51）が8日、X（旧ツイッター）を更新。無謀な登山により遭難した登山者の救助費用をめぐり、私見を述べた。

野口氏はこれまで、閉山期の富士山を登ったり、軽装などの無謀な登山者の遭難が後を絶たない状況をたびたび問題視し、救助に掛かった費用を遭難者に請求すべきとの考えを示してきた。

今回、「イタリアで『登山禁止』を無視して遭難…救助費として想定外の請求書」との見出しが付けられた記事を引用し、「日本も明らかな無自覚登山者には救助費用を請求すべき」とあらためて言及。「国が主導して動かないと。富士山山麓では痺れを切らした市の首長達が声を上げましたが本来は国だろうに」と訴えた。

続く投稿では「このケースはイタリアがイギリス人の無自覚登山者に対し245万の救助費用を請求したとのこと」と引用した記事内容に触れ、「救助費用としては妥当ではないでしょうか。レスキュー隊は命懸けで救助に向かう。その事を忘れてはならない」と私見を述べた。

救助費用をめぐり「有料にしたら救助要請に躊躇してしまう」という一部の意見に対し、「むしろこれは逆で『少しは躊躇しろ』って話し。山岳関係者も無料レスキューに甘えすぎ」とピシャリ。「その為に山岳保険もある。ヒマラヤでは決して安くはない保険に入ってから向かうわけです。エベレストは掛け捨てで30万〜60万円。リスクがあるのだから当たり前。払いたくなければ行かなければいいだけの話し。国内の山岳保険はそこまで高額ではないですし」と説明した。

続けて「あと、入山届を提出していなければ保険がおりないようにした方がいい。あとはココヘリ（※民間の山岳捜索サービス）でしょう。ココヘリも保険に入る条件にしてもいいのかもしれない」とも提案。「いつまでも無料ヘリに甘えているようでは情けないし、納税者は本気で怒った方がいい」とつづった。