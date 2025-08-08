Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÃîÃî´í´ù¡Û¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¡©Ãî¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡©
±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÃîÃî´í´ù¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÃîÃî´í´ù¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÃîÃî´í´ù¡×¤ÈÉ½¤¹±Ç²è¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ð¥°¥º¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Æ¯¤¥¢¥ê¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢Ãî¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
