¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡ØËÊ¤¨¤Î¤·¤Ä¤±ÊýË¡¡Ù¤ò¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤¬¤´¾Ò²ð
¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ëÍýÍ³
¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤äÍßµá¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¤¤¬ËÊ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤À¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ë¡È¤Ê¤¼ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¡ÖÍýÍ³¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÊ¤¨¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³§¤µ¤ó¤¬ËÊ¤¨¤Î¤·¤Ä¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤³¤ÎÍÍ¤ÊÊýË¡¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬Íß¤·¤¤¤«¤éËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤¢¤²¤ë¡£ ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤¢¤²¤è¤¦¡×¤ÈÌµ»ë¤¹¤ë¡£ ¡ÖËÊ¤¨¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÀè²ó¤ê¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¸¤¤¬²¿¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÁÛÁü¤·ËÊ¤¨¤ë¸¶°ø¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÊ¤¨¤ëÍýÍ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤ÉËÊ¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¤À¤«¤é³§¤µ¤óº¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö´¶¾ð¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤·¤Ä¤±Ë¡¤Ç¤Ï¡Ö¸¤¤¬ËÊ¤¨¤ëÍýÍ³¡×¤òÉ½ÌÌ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈËÜ¼Á¡É¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¸¤¤ÏÍßµá¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤áËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÜÅª¤¬°ú¤¶â¤Ë¡ÈËÊ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬²÷´¶¤Ë¤Ê¤ê»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÊ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ËÊ¤¨¤ëÍýÍ³¡©
¸¤¤¬ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¡×¤Ê¤É¤Î²÷³ÚÊª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÊ¤¨¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎËÊ¤¨¤Î¤·¤Ä¤±¤È¤Ï¡ÚËÊ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¡Û¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÊ¤¨¤ò»ß¤á¤ëÎý½¬¡×¤Ë¤Ï¡È¥Þ¥Æ¡É¤ÎÎý½¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
ËÊ¤¨¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¸¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼þ°Ï¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÊ¤¨²þÁ±¤Î¸°¡Ú¥Þ¥Æ¡Û
ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¸¤¤Ï¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤¿¤ê¡¢³Ø½¬¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÊ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂÐ¾Ý¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤ëÄøÅÙ¤ÎÎäÀÅ¤µ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡ØËÊ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÊ¤¨¤ë¸¶°ø¤òÈò¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤¿Êý¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤ËËÊ¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÊ¤¨¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÊ¤¨¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤àµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜÍè½Ð¤ë¤Ï¤º¤ÎËÊ¤¨¤ò»ß¤á¤ÆËÊ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤òÈò¤±¤Æ¤â¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëËÊ¤¨¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇËÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤òÈò¤±¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¯Îý½¬¤òÀÑ¤à¤³¤È¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Ç¤ÏËÊ¤¨¤Ê¤¤¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤³¤³¤«¤éËÊ¤¨¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¸¤¤Ç¤³¤ì¤«¤éËÊ¤¨¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎý½¬ÊýË¡¡¢¤´¤Ï¤ó»þ¤Î¥Þ¥Æ¤Î¶µ¤¨Êý¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Þ¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó»þ¤Î¡Ö¥Þ¥Æ¡×Îý½¬Ë¡
£±.»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ìー¥È¤ä¥²ー¥¸¤ËÆþ¤ì»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥êー¥É¤òÉÕ¤±¤ë¡£(¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤òÎ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È) £².¤´¤Ï¤ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë £³.¸¤¤¬ËÊ¤¨¤¿¤ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥êー¥É¤ò»È¤¤¤ª¤¹¤ï¤ê¤äÉú¤»¤Ê¤É¤ÎÍî¤ÁÃå¤°Â¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤é¤»¤ë £´.£²～£³ÉÃ»ÑÀª¤¬¥ー¥×¤Ç¤¤¿¤é¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤ò»Ø¼¨ £µ.¤´ÈÓ¤òÃÖ¤¯¤Þ¤Ç¥Þ¥Æ¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤¿°ÌÃÖ¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¥ー¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤è¤·¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤ë
¤³¤ÎÎý½¬¤Ï¤´¤Ï¤ó¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔ¤ÄÍýÍ³¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤ä¤¹¤¤¤´ÈÓ¥¿¥¤¥à¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤òÍÜ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö²æËý¤¹¤ë¡×¡ÖËÊ¤¨¤º¤ËÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÊ¤¨¤ËÇº¤àÊý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÈ÷¤¨¤¿¤¤Êý¤â¡£
ËÊ¤¨¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÌäÂê¹ÔÆ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ä³Ø½¬¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ä´Ä¶¤ÎÂÐ½è¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤¤ì¤Ê¤¤ËÊ¤¨¤Ë¤³¤½¡¢¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¿´¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£