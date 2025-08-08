Æ£ÅÄ°åÂçÀ¸¡Ê23¡Ë¼ò¤ò°û¤ßÂç³ØÉßÃÏÆâ¤Ç±¿Å¾¡ÄÊªÂ»»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§ °¦ÃÎ
°¦ÃÎ¸©¤ÎÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ£ÅÄ°åÂçÀ¸¡Ê23¡Ë¼ò¤ò°û¤ßÂç³ØÉßÃÏÆâ¤Ç±¿Å¾¡ÄÊªÂ»»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§ °¦ÃÎ
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Î2Ç¯À¸ º£°æÎÊºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤Àµ¸á¤´¤í°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ÎÆ£ÅÄ°åÂç¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¥¬ー¥É¥Ñ¥¤¥×¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ¤¬îÉîÄ¾õÂÖ¤Îº£°æÍÆµ¿¼Ô¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£