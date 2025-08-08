県警は8日、県内でSNS型投資詐欺被害としては過去最大となる1億7135万円の被害が発生したと発表しました。



被害にあったのは県内に住む70代の女性です。



県警によりますとことし2月頃、女性が暗号資産についてインターネットで検索していたところ、海外の投資会社のサイトを見つけアクセスしました。この投資会社の職員を名乗る者からサイト上のチャットや電子メール、電話で暗号資産の投資を勧められ、取引用のアカウントとサイト上の口座を開設しました。





その後、女性は、オンラインのビデオ通話などを利用し複数の職員を名乗る外国人とみられる人物とやりとりし、暗号資産の投資と信じて、相手から指示された口座へことし2月から5月までの間に11回にわたって、合計4685万円を指定された口座へ振り込みました。女性が口座へ振り込むとサイト上の口座に暗号資産として反映され、利益が出ているように表示されたといいます。その後、女性がサイト上の口座から現金を引き出そうとすると「返金を受けるには信用を確認するための入金が必要です」などと要求され、女性は説明通りに入金すれば引き出せると思い、6月までの間、さらに9回にわたって現金合計1億2450万円を指定されたネット上の口座に振り込み、だましとられました。女性が返金の期日を待っていたところ、7月4日に金融機関から「詐欺の被害にあっていませんか？」と女性へ確認があり、被害に気付いて警察へ届け出たということです。警察は女性がやりとりしていた投資会社が実在するかものかどうかも含め、SNS型投資詐欺事件として捜査を進めています。警察はサイト上で、バナーなどに「必ずもうかる」「元本保証」などの話がある場合は、詐欺の可能性があるとして利用を控えるよう呼び掛けています。またSNSやウェブ会議サービスなどで連絡をとっていても、一度もあったことのない人から投資を勧められた場合は、詐欺を疑って警察へ相談してほしいとしています。