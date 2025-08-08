É¶ËüÃÒ¡ØÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù8ËüÉôÆÍÇË¡¡¥Ò¥³¥í¥Òー¡¢¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¿åÌîÂÀµ®¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡É¶ËüÃÒ¡ØÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡¿4·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬8ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¶ËüÃÒ¡ØÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ò¤á¤°¤ë¹Í»¡¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤È¤È¤â¤ËÂ³¡¹Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±öÇß¤¬Æñ¤·¤¤Îø°¦¤äÆü¾ï¤Î¸ÀÍÕ¡¢»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÌû¤·¤µ¡¦±ü¿¼¤µ¡¢¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤Ç½Ð¹ç¤¦Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¡¢±é·à¤ÎÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÌ¯¡¢²Î²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤È¸úÍÑ¡¢ÏÂ²Î¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Î»þÂå¤«¤é¡ÖËüÃÒ¤µ¤óAI¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤Þ¤Ç――¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤ÎÂ¹ø¤òÃÃ¤¨¡¢»×¤¤¤òÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤È¤Ó¤«¤¦ÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ç¹Í¤¨È´¤¤¤¿É¶ËüÃÒ¡£²Î½¸¡¢É¾ÅÁ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃøºî¤Î¤¢¤ëÃø¼Ô½é¤á¤Æ¤ÎÏÀ¹ÍºîÉÊ¤À¡£
¢£¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤«¤ÎÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¡Ö¸½Âå»í¤ÎÅ¨¡×¤ÈºÇÂç¤Î»¿¼¤ò¼õ¤±¤¿½÷¤Ë¤è¤ë¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ê¬ÀÏÉ¾ÏÀ――¥Ò¥³¥í¥Òー
µ¤¤òÈ´¤¯¤È¡¢¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÀÍÕ¤ò»ô¤¤¤Ê¤é¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë――¿åÌîÂÀµ®¡Ê¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¥¹¥Ôー¥«ー¡Ë
¢£ Ãø¼Ô¾Ò²ðÉ¶ËüÃÒ¡Ê¤¿¤ï¤é¡¦¤Þ¤Á¡Ë1962¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£²Î¿Í¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ëº´º´ÌÚ¹¬¹Ë»á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Ã»²Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£1987Ç¯¤Ë¡Ø¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡Ù¤¬280ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£88Ç¯¤Ë¸½Âå²Î¿Í¶¨²ñ¾Þ¡¢2021Ç¯¤Ëíë¶õ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È³×Ì¿¡Ù¡ØÌ¤Íè¤Î¥µ¥¤¥º¡Ù¡Ø¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¼ï¡Ù¡Ø°¦¤¹¤ë¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÂ¾¡¢²Î½¸¡¢É¾ÅÁ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£
