DeNA¡¢9·î14Æü¡¦15Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü
¡¡DeNA¤Ï¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ª¤è¤Ó15Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµð¿ÍÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦Áë¸ýÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸½¶â¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Íè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂÎ¸³¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿×Â®¤Ê¹ØÆþ¥Ë¡¼¥º¤ÎÇÄ°®¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖBlueMates¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤è¤ê°ìÁØ¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¤ò¾ÍèÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û
2025Ç¯9·î14Æü(Æü) ¡¢15Æü(½Ë¡¦·î)¡¡µð¿ÍÀï
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û
²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦Áë¸ýÅù
¢¨¤¿¤À¤·²¼µ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½¶â¤ò´Þ¤á½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÊCAPSULE¡ùLAND¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ê¤É¡Ë
¡¦PLAY¡ùLAND
¡¦¼«Æ°ÈÎÇäµ¡
¡¦¥Ï¥Þ¥Á¥±¹ØÆþÁë¸ý¡Ê13ÄÌÏ©Á°Áí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¡¢³°Ìî¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¦ÃÄÂÎÊÛÅöÍ½Ìó
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È´Ø·¸¼ÔÁë¸ý¡ÊÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¸½¶â·èºÑ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅöÆü¡¦Á°Çä¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦²£ÉÍ¸ø±àÆâ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡Ê°ìÉô¡Ë