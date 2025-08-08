°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÁ°´´»öÄ¹¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½Áª½Ð¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÃæ¿´¼´¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡£¸Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½Áªµó¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½¤ËÆ£ÅÄÊ¸ÉðÁ°´´»öÄ¹¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ»á¡¢¾¾ÂôÀ®Ê¸»á¡¢ÀÆÌÚÉð»Ö»á¤Î£³¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£ÅÄ»á¤¬ÁíÆÀÉ¼¿ô£µ£·¤Î¤¦¤Á£´£¹É¼¡¢¾¾Âô»á¤¬£±É¼¡¢ÀÆÌÚ»á¤¬£·É¼¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£ÅÄ»á¤¬¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£ÅÄ»á¤Ï¡ÖµÈÂ¼ÂåÉ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ÎÃæ¿´¼´¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¿¤Á°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³§¤µ¤ó¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£