相互関税の日米の認識の齟齬（そご）をめぐり、赤沢経済再生担当相がトランプ政権の閣僚らと協議した結果、大統領令が修正されることとなったと発表したことを受け、各所の反応です。

牛肉については従来、一定の枠を超えたものにかかっている26.4％の関税に、8月7日から15％が上乗せされ、41.4％の高関税となっているものとみられています。

小泉農林水産相は8日の会見で、15％を超えている「過払い分」については、アメリカ側から払い戻されることになるとの認識を示し、「確実に払い戻しを受けられるように対応していきたい」と述べました。

ただ、牛肉を輸出しているある企業は「（大統領令が）修正されて文書にならないと、確約されたとは言えない」「不透明な状況は変わらない」と話しました。

一方、自動車や自動車部品についても、アメリカ側は4月（部品は5月）から25％上乗せされている関税を15％に引き下げる大統領令を出すとしています。

これを受け、自動車メーカーのマツダは「（自動車関税引き下げの）はっきりとした日時は、まだわからないが、ポジティブに受け止めている」とコメントしました。

8月7日にさかのぼっての関税過払い分の返還は「弊社にとって、ありがたい」としています。

ただ、武藤経済産業相は、自動車メーカーへの影響について、「第1四半期の決算で、ほとんどが減益になっていると聞いている」と話し、影響が顕在化しているとの認識を示しました。

また、「合意が実現したとしても、15％の税率は残ることとなる」と懸念を示しています。