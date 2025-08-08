¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡¢º£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¹ç·×¶â³Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºý»Ò¤Ð¤ê¤ÊÎÎ¼ý½ñ¤Î¿ô¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤À¤¤¤¿¤Ï¡Ö°åÎÅÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ý»ýÈñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹â¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬...¤ª²ñ·×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Öº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ËÊ§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ¤ò¡¢·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö8·î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºý»Ò¤Ð¤ê¤ÊÎÎ¼ý½ñ¤Î¿ô¡×¡Ö»ä¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ÈËªãÝ¿¥±ê¤ÈÉâ¼ð¤Ê¤É...¤½¤·¤Æ»õ°å¼Ô¤Î¶ºÀµ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·×»»¤·¤¿·ë²Ì¡Ä8·î¸½ºß¤Ç¡ï614,540¡×¤È¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡Ö»õ°å¼Ô¤¬¤Û¤Ü¤Ç¤¹¤¬...·ò¹¯¤ÈÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£