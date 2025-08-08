¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ö·ëº§¼°µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡×ÊÂ¤ó¤À¹ë²Ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¸ø³«¡ÖÊõÀÐÈ¢¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤´ÃÚÁö¤À¤é¤±¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/08¡Û²»³Ú²È¡¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¤Ê³¤Á¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
【写真】つんく♂「うまい」連発の絶品料理
¤³¤ÎÆü¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Ö·ëº§¼°µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤Î¥Ð¥Õ¥ó±ÀÃ°¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂ£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î³¤Á¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¼«Âð¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â£¤êÊª¤Î¥Ð¥Õ¥ó±ÀÃ°¤ÎÂ¾¤ËÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ò¥é¥á¡¢Ãæ¥È¥í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¿¥³¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ªÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ê¤ê¡ª¥Ï¥Õ¥Ï¥Õ¡¢¤¦¤Þ¤¡¡Á¡ª¡ª¤ªÍ§Ã£¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡£¤¦¤Þ¤¤¡ª¼êºî¤ê¥Û¥«¥Ã¥Á¥ã¡ª¤³¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶ºÇ¹â¡ª¤¦¤Þ¤¤¡ª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë¼¡½÷¤â¿©¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±ÀÃ°¤¬ÊõÀÐÈ¢¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤´ÃÚÁö¤À¤é¤±¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï2006Ç¯8·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£2008Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2011Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】つんく♂「うまい」連発の絶品料理
■つんく♂、ハワイ自宅の豪華パーティー公開
■つんく♂の投稿に反響
