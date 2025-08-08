¸µ¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î57ºÐ¡Ö5000Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤¬¿Ô¤¤¿¡Ä¡×¾×·â¹ðÇò¡§²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤·¤ó¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸µ¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡Ê57¡Ë¡Ö5000Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤¬¿Ô¤¤¿¡Ä¡×¾×·â¹ðÇò¡õº³ºÙ¤Ê·ö²Þ¤Ç²ÈÄíÆâÊÌµï¡Ä4¿Í²ÈÂ²¤ÎËÜ²»
±ØÁ°¤Ç¤ªÞ¯Íî¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃËÀ¤òÈ¯¸«¡ª ¤·¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Âå´±»³¤Ç25Ç¯¤Û¤É¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌÈÎ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¤ÏInstagram¤ÎDM¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤´¤ß²°Éß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤·¤ó¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ï57ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¼èºàD¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤ä¤·¤ÈÍñ¤ò¹ØÆþ¡£¡Öº£¡¢ÉÏË³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª²È¤ËÅþÃå¡ª ¸¼´Ø¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢12¡Á13Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÉô²°¤ÏÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ÃÛ60Ç¯¤Ç²ÈÄÂ¤Ï9Ëü5000±ß¡£¡ÖÃæÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï°Â¤¤¡×¤½¤¦¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÎÌ¤Ë¼èºàD¤¬¶Ã¤¯¤È¡Ö1000¸Ä¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤ó¤µ¤ó¡£
¥ì¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖËÍ¤Î¥ì¥Ë¡¼¤Î¤³¤Ö¤·¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
Éô²°¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬Å¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¤ó¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È29ºÐ¤Î»þ¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª ¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥É¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öfactory orumok¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éô²°¤Ë¤ÏÅö»þ½Ð±é¤·¤¿»¨»ï¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏiPhone¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»¨»ï¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤ÆÅ¹¤ËÍè¤ë¡×¡Ê¤·¤ó¤µ¤ó¡Ë¡£¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¼èºàD¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤ó¤µ¤ó¤Ï24ºÐ¤ÇÂå´±»³¤Ë¤ªÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤ä¾ïÈ×µ®»Ò¤µ¤ó¤âÍèÅ¹¤·¤¿¤½¤¦¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»þ¤À¤È1Æü¤Ç200Ëü±ß¼åÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥É¥ó¥¤Î¾Æ¤°ò¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£5²ó¤¯¤é¤¤¤ËÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¤â¤ä¤·¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï¤ª¶â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç±ÉÍÜ¤òÀÝ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿©»ö¤ÏÉÛÃÄ¤Î¾å¡£ÍñÆþ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªÅ¹¤¬Ä´»ÒÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ËèÆü½¾¶È°÷¤Ë¥¤¥¿ÈÓ¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¼ýÆþ¤Ï¡Ö²ÈÄÂ¤òÊ§¤¨¤ë¤«Ê§¤¨¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¡×¡£¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÃù¶â¤¬5000Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃù¶â¤¬¿Ô¤¤¿¡Ä¤Ä¤¤ºÇ¶á¡×¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Éþ¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Éþ¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ó¤µ¤ó¡£¤ªÉô²°¤ÏÂçÎÌ¤ÎÉþ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Ï1994Ç¯¡Á2014Ç¯¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËè·î»ÙÊ§¤¤¤Î»þ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÅ¹¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÖ»ú¤òºî¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÉþ¤¬Çã¤¨¤ë»þÂå¤ËÂÇ³«ºö¤¬¸«½Ð¤»¤º¡¢¤ªÅ¹¤Ï10Ç¯Á°¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤·¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÅ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Çºß¸Ë¤ÎÉþ¤òÈÎÇä¤·¡¢³«¶È»ñ¶â¤òÃù¶âÃæ¡£Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡ª
ÃæÌÜ¹õ±Ø¤Ç¤·¤ó¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤90Ç¯Âå¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤¬Ê¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÍËÌë7»þ50Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×2»þ´ÖSP¤òÊüÁ÷¡ª
¢¨8·î10Æü(Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡×Ãæ·Ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
