ÃæÆü¡Ö¶â´ÝÌ´ÅÍ¡×¤¬Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡È½é¾¡Íø¡É¡ª¡¡°ïºàº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡×ÅêË¡¤Î¤Þ¤Þ¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
Èá´ê¤Î½é¾¡Íø¡ª
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÂè°ìµå¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åê¼ê¤ÎÅêµå¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¡½¡½¤½¤¦»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¡È²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡É¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê22¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤Î¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤È¸À¤¨¤Ð
¡¡8·î7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¶â´Ý¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£10»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö3ÆüÁ°¡¢¶â´Ý¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯3ÆüÁ°¤ÎÄ´À°¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÂ¤ß¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂÎ¤ÎÆ°¤¤âÆß¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â´Ý¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤Î¶¯¤¤Åê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÌ¾¸Å²°ºß½»µ¼Ô¡Ë
¡¡¶â´Ý¤Ï4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÃæÆüÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾Âç³Øºß³ØÃæ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü¤Îºå¿ÀÀïÅÐÈÄÁ°¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡4ÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3.12¡Ê6Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¿ôÃÍ¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶â´Ý¤Îº£¸å¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ÏÃæÆü¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£Èà¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¡È¥í¥Þ¥ó¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¹þ¤àÅê¼ê¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ç¤Ï15Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°úÂà¤·¤¿»³ËÜ¾»»á¡Ê59¡Ë°ÊÍè¤Ç¤¹¡£µå³¦Á´ÂÎ¤Ç¤â21Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê44¡Ë°Ê¹ß¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊºßµþµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¶â´Ý¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡£Ì£ÊýÊá¼ê¤È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¸ò´¹¸å¡¢Î¾ÏÓ¤òÂç¤¤¯¡¢Æ¬¤Î¾å¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢±¦Â¤âÂç¤¤¯¾å¤²¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ÇÅê¤²¹þ¤àÅê¼ê¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÈÀäÌÇ´íµ¡¼ï¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸À¤ï¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶áÇ¯¤Ï¿¶¤ê¤«¤Ö¤ëÏÓ¤ò´é¤ÎÁ°¤Ç»ß¤á¤ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Áö¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤è¤êÅêµåÆ°ºî¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÀ©µåÎÏ¡×¤âÁý¤·¡¢±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤ÎºÆ¸½À¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅêµåÆ°ºî¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¦¥í¥¹¤âËÉ¤²¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºå¿À¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥ó¡¦¥í¥µ¥ê¥ª»á¡Ê36¡Ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Èà¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¡¢ËÜÎÝÂÇ30ËÜ¶¯¡¢100ÂÇÅÀ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢4ÈÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æºå¿À¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥í¥¶¥ê¥ª¤¬ÆüËÜ¤ÇÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂÐÀïÅê¼ê¤ÏÁö¼Ô¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤äÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤éÆ°ºî¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¾Ã¤¨¤æ¤¯¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡
¡¡¤³¤ÎÂÐÀïÂÇ¼Ô¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï´°Á´¤ËÄêÃå¤·¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤ÏÊÑ²½µå¤Îµå¼ï¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢
¡Ö¶¯¹ë¹â¹»¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤é¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¤Ç¤â¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅê¤²¤ëÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¶â´Ý¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾Âç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ì³ØÇ¯¤ËÌó10¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿21Ç¯¤Ï¡Ö40¿ÍÃæ37¿Í¡×¤¬¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ä¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ï¶â´Ý¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Âç³Ø½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆ±ÌîµåÉô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÌ³¤á¤ë»³¸ý¹â»Ö»á¡Ê75¡Ë¤¬¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ò´«¤á¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅêµåÆ°ºî¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¥¯¥»¤¬¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£µå¼ï¤¬¸«È´¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶â´Ý¤Ï¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¤È¡¢¶áÂåÌîµå¤Ç¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤Û¤¦¤À¡£Éª¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Çº¸¼ê¤È¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤á¤¿±¦ÏÓ¤¬¥¯¥í¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¿¤è¤ê¤â¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÒÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¡£»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë°éÀ®Ë¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Þ¤ÇÌµÌ¾¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¾®ÊÁ¤Êº¸ÏÓ¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ÎÅêµåÆ°ºî¤ÇÎ¾ÏÓ¤òÆ¬¤ÎÏÓ¤Ë¾å¤²¤¿ºÝ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤â¾å¤ËÆ°¤¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤ò¸«¸í¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÈÍøÅÀ¡É¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßµþµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÅêË¡¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢2Ç¯À¸½Õ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ËÊÑ¤¨¤¿¶â´Ý¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï20¾¡3ÇÔ¡Ê1Ç¯À¸¤Î½©¤Þ¤Ç¤¬1¾¡1ÇÔ¡Ë¡£4Ç¯´Ö¤ÎÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨¤¬0.83¡ÊÆ±1.93¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤¬¶â´Ý¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ØÌ¾¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤ÎÀ§Èó¤Ïºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¶â´Ý¤ÏÃæÆü»ØÌ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÅêË¡¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¾¡Ééµå¤Ë¥¯¥Ó¤ò¿¶¤ëÍ¾Íµ¤âÍß¤·¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶â´Ý¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¯¥»¤¬¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö7·î31Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¡¢¶â´Ý¤Î¼ã¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç2¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¥Ê¥·¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÃÈåÂóÌé¡Ê32¡Ë¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤òÁá¤¯Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¾¡Éé¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë·è¤áµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ì¾¸Å²°ºß½»µ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Æü¡¢¶â´Ý¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÊá¼ê¤â¿·¿Í¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¡Ê24¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶î¤±°ú¤¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿·¿Í¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¾¡Ééµå¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢¥¯¥Ó¤ò¿¶¤ëÍ¾Íµ¤â¶â´Ý¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£Á°½Ð¤ÎÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡£Æü¾ï¤âÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¤·¡¢¹ø¤Î¥±¥¬¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤âÂÎ´´¤òÃÃ¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢Èè¤ì¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤Î³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîµåÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ß¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡µå¼ï¤¬¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
