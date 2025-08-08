¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Ãå¤»ÂØ¤¨¡ÖÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÎÇ¦ÂÑÆÃ·±¡×¤Î»Ñ¤Ç1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
¡Ú¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯ ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÎÇ¦ÂÑÆÃ·± Ver.¡Û 2026Ç¯7·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§19,140±ß
(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.
¡¡³¤³°¤Î¥Û¥Óー¥áー¥«ー¡ÖAniGame¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯ ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÎÇ¦ÂÑÆÃ·± Ver.¡×¤ò2026Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,140±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¡¢Å´·ì¿Ø±Ä¤Î·Ú½äÍÎ´Ï¡Ö¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯¡×¤¬Ãå¤»ÂØ¤¨¡ÖÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÎÇ¦ÂÑÆÃ·±¡×¤Î»Ñ¤Ç1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Î¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤ä¡¢ÏÓ¤Ç¶»¤ò»ý¤Á¾å¤²Í¶ÏÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ê¤É¡¢êÃÏÇÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥å¥¤¥¹¥Ö¥ë¥¯ ÃÑ¤¸¤é¤¤¤ÎÇ¦ÂÑÆÃ·± Ver.¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/6¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó200mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë ÁÇºà¡§PVC¡¢ABS
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£