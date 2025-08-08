¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¡×ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¡¢»×¤¤½Ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡9Ç¯Á°¡¢6Ç¯Á°¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö²¬¹¾¤µ¤ó¤âÎÙ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¡Ê41¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»×¤¤½ÐµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿Æ»Ò3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¡×ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤¬¸ø³«¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¡¡9Ç¯Á°¡¢6Ç¯Á°¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤â
¡¡¡Ö²ÈÂ²¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2016Ç¯¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£2016Ç¯¤È2019Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯63¡Ë¤ÈÈþÈÁ¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¤¤Ì¼¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¸å¤í»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î2025Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²¬¹¾¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄàÓ¡Ê74¡Ë¤¬ºÂ¤ê¡¢Ì¼¤ÈÂ¹¤È¤È¤â¤ËÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëå«¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë²ÈÂ²¤Î¿´²¹¤Þ¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¸å¤í»Ñ¤º¡¼¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¬¹¾¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¡Ä°¦¤·¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¬¹¾¤µ¤ó¤âÎÙ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öº£¤â°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡¡ÁÛ¤¤½Ð¤Ï±Ê±ó¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÉãÍÍ¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
