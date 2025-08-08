Hey!¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢½©ÅÄ¡¦¤À¤¤¤»¤ó´Ñ¸÷PR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Öµ´¤½¤ÐÆ£Ã«ÁíËÜÅ¹¡×¤âÏ¢ÆüÂç¹ÔÎó¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡Hey!¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢½©ÅÄ¸©¡¦ÂçÀç»Ô¤Î¤À¤¤¤»¤ó´Ñ¸÷PR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤³¤Î¤Û¤É°Ñ¾ü¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡4·î¤ËÆ»¤Î±Ø¤Ê¤«¤»¤óÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Öµ´¤½¤ÐÆ£Ã«ÁíËÜÅ¹¡×¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÏ¢ÆüÂç¹ÔÎó¤Ç¡¢ÂÞÌÍ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Hey!¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯7·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Öµ´¤½¤ÐÆ£Ã«¡×Å¹¼ç¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢NY¥é¡¼¥á¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤Î¤À¤¤¤»¤ó´Ñ¸÷PR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢
µ´¤½¤ÐÆ£Ã«¡¦HEY!¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÀõÁð¤«¤é½©ÅÄ¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÌó4¥ö·î¡£ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¿©ºà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤ËËÜµ¤¤Çº¬¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥ó¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê3ÅÙÍ¥¾¡¡¢Âç¤Ä¤±ÌÍÇîÍ¥¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÂçÀç»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÂçÀç»Ô¤ÇÊë¤é¤·¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤äÌ£Á¹¤Ê¤É¡¢½©ÅÄ¤Î¿©ºà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢»ä¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ê¤«¤»¤óÆâ¡Öµ´¤½¤ÐÆ£Ã«¡×¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÇÕ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î³¹¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷PR¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿©¡¦¿Í¡¦É÷ÅÚ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
