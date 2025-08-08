ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¡¤Þ¤¿¤â¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×Äó½ÐµñÈÝ¡¡13ÆüÍ½Äê¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÆ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤Ê¤·
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òºÆ¤Óµá¤á¤é¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£¤¤ç¤¦¤Î¸á¸å4»þ¤¬¤½¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÄ¹¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ë°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¡×¤È¡Ö¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ø¤Î½ÐÆ¬¡×¤òºÆ¤Óµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢µÄÄ¹¤é¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÄó½Ð´ü¸Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Äó½Ð¤Ë¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç¹°Æ» µÄÄ¹
¡ÖµÏ¿¤Ç¤¹¤«¡©°ÊÁ°¤Î¡Ø²óÅú½ñ¡Ù¤ÏÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÃæ¤Î¤Û¤¦¤ËµºÜ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
»ÔÄ¹¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ä
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç¹°Æ» µÄÄ¹
¡Öº£²ó¤ÏµÏ¿Äó½Ð¤ÎµñÈÝ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÍýÍ³¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃæÅçµÄÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¡Ö²óÅú½ñ¡×¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú½ñ¤Ç¤Ïº£·î13Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÆ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£