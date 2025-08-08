Âçµ¬ÌÏ¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É100¼ïÎàÄ¶¡¡1ÂÎÌó2000Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ¤â
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï100¼ïÎàÄ¶¤¨¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤ç¤¦¡¢ËÌµþ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡×
Å¹¤Ç¤Ï100¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ìô¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ËÌµþ»ÔÆâ¤Î°ìÉô¤ÎÌô¶É¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È¾¦ÉÊ¤ò¼«Æ°¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤Ë¡¢ÉôÉÊ¤Î»ÅÊ¬¤±¤ä¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ßºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï1ÂÎ¤ª¤è¤½2000Ëü±ß¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¾®·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤ª¤è¤½6Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡£
¡Ö¡ÊQ.°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¹¥¤·ù¤¤¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÅ¹¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤òË¬¤ì¤¿µÒ¤Ï¡Ä
µÒ
¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÇã¤¤¡¢¸¦µæ¤äÍ·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÏµîÇ¯¡¢¤ª¤è¤½6Ãû9000²¯±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2028Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½15Ãû9000²¯±ß¤Ø¤ÈÇÜÁý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²ÈÄí¤Ø¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
