ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î16¿Í¤¬·ÙËÀ¤ä¥á¥ê¥±¥ó¥µ¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¾è¤ë¼Ö¤ò²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ë½»¤à¾¯Ç¯¤é16¿Í¡ÊÅö»þ16¡Á19¡Ë¤Ï2024Ç¯¡¢³ë¾þ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç·ÙËÀ¤ä¥á¥ê¥±¥ó¥µ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢ÃËÀ2¿Í¡Ê10Âå¤È20Âå¡Ë¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤é¤Î¤¦¤Á13¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¿Í¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£