¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Èþ¿Í¤µ¤ó¡×£²£¶ºÐ½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§Êó¹ð¡¡¹¬¤»£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¡×
¡¡£Ê£²ÂçµÜ¤Î£Í£ÆÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¡Ê£²£³¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´Æ£Í³ºÚ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤¢¤¦»Ñ¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ã«ÆâÅÄ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬º´Æ£Í³ºÚ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯Â¦¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Î¤ª±¢¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Ì´¡¢ÌÜÉ¸¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£º´Æ£¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È¤Ï¼èºà¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Èà¤¬´Ú¹ñ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ê¿§¤òÂô»³¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¿»ä¤¬¡¢½é¤á¤Æ»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Î£²¿Í¤Ç¤¹¤¬²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡¢¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£