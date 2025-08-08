下越では引き続き８日夜遅くまで土砂災害に厳重に警戒してください。県内は９日明け方にかけて注意・警戒が必要です。



８日午後５時現在、村上市と胎内市に土砂災害警戒情報が継続して出されています。



気象台によりますと県内は、９日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、８日は激しい雨の降る所がある見込みです。



また１１日から１２日頃にかけて、西日本から東日本に前線が北上する見込みです。前線の動向によっては、新潟県では再び警報級の大雨となる可能性があります。





県内は、これまでの大雨の影響で、地盤の緩んでいる所があり、土砂災害の危険度が高まっている所があります。佐渡市や村上市などでこれまでに降った雨が８月の平年の１か月の降水量を超えていて、佐渡市羽茂では２４時間降水量が観測史上最大になりました。５日の降り始めから８日午後４時までの降水量（アメダスによる速報値）佐渡市羽茂 ４１５．５ミリ村上市三面 ２９６．５ミリ村上市高根 ２７１．０ミリ関川村下関 ２２２．０ミリ胎内市中条 ２１３．５ミリ◆雨の予想８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ２０ミリ上越 ２０ミリ佐渡 ２０ミリ９日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ６０ミリ中越 ６０ミリ上越 ６０ミリ佐渡 ３０ミリ新潟県では９日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物などの管理にも注意してください。※大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 8日午後4時46分発表より