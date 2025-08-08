藤あや子が小野小町に変身 “顔はめパネル”で観光楽しむおちゃめショットに反響「まあ！素敵な旅」「夏の京都を満喫ですね」
歌手の藤あや子（64）が6日、自身のインスタグラムを更新。「夏の京都」旅行を楽しんだことを明かし、“顔はめパネル”で遊ぶおちゃめな姿などプライベートショットを公開した。
【写真】「まあ！素敵な旅」“顔はめパネル”で小野小町に変身したおちゃめな藤あや子 ※4枚目
藤は「和のアフヌン」「初めての鉄道」「天橋立」「夜パフェ」を「満喫しました」と報告。和のアフタヌーンティーを前にほほ笑む写真、福田美術館で開催中の『万博・日本画繚乱』で小野小町の“顔はめパネル”で楽しむおちゃめなオフショット、鉄道や夜パフェの写真をそれぞれ披露した。
ファンからは「まあ！素敵な旅ですね」「あや子ちゃん今日は雰囲気が違いますね」「小野小町顔出しウケるー」「とっても素敵」「今日は雰囲気が違いますね」「とても綺麗」「夏の京都を満喫ですね」などのコメントが寄せられている。
