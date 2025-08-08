長崎市の長崎スタジアムシティに、第二次世界大戦中の捕虜の収容所があったことを示す銘板が移設されました。

長崎スタジアムシティのサウス棟に移設されたのは「福岡俘虜収容所第14分所」の銘板です。

移設式には、オランダ人元捕虜の遺族や、第14分所の保存を求める市民の会のメンバーらが出席しました。

第14分所は爆心地から1.7キロの距離にあり、オランダのほかイギリスやオーストラリアの捕虜約200人を収容。

原爆で8人が亡くなったとされています。

スタジアムシティの建設工事中に、建物の基礎部分とみられるコンクリートの塊やレンガなどの遺構が見つかりましたが、市は「被爆の痕跡が確認できない」と判断し、保存の対象外としていました。

銘板は別の場所に設置されていましたが、市民の会は遺族らが今も追悼で訪れる大切な場所であるとして、スタジアムシティ内への移設を求めていました。

（遺族代表 エルウィン・ヴァン・ハーレンさん）

「私たちは彼らの物語を語り継いでいく責任がある。この追悼の場が世代と国をつなぐ架け橋となり、記憶を未来へつないでいくことを願っている」

市民の会の平野 伸人代表は「被爆遺構が建っていた場所だという事実を、より多くの人に知ってほしい」としています。