俳優の川崎麻世が8日に自身のアメブロを更新。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのメンバー・RIKUの誕生日を祝ったことを報告した。

この日、川崎は「昨夜は息子みたいな人気者THE RAMPAGEのボーカルのRIKUが8/10に31歳の誕生日を迎えるので以前から約束していた寿司屋に少しだけ早いバースデープレゼントにお連れした」と報告。RIKUとの2ショットを公開した。

続けて「俺が握る寿司を何度かご馳走した時にかなり寿司が好きだという事を知り俺ではなく本物の江戸前鮨を食べてもらいたくて築地『秀徳 恵』に行って来た」と明かし、店について「俺が特別な方をお連れする時に行ってる築地の有名店」と説明。RIKUから「麻世さん寿司は週5くらい食べてますよね」と言われたそうで「その通りで実は前日も寿司屋」とつづった。

また「一貫一貫じっくり味わいながら美味しく食べて唸ってくれるRIKUを見てるとこちらも笑顔になるし彼の食べ方にも人柄があらわれている」と嬉しそうな様子でコメント。「いろんな話をした」「寿司屋だからこそゆっくり話せる価値観を感じた」と述べつつ「この後はびっくりすることが！！二軒目まだまだ話は続きます」と予告し、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」