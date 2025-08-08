9日から最大9連休のお盆休みが始まる。JR東日本はお盆期間の予約状況について、帰省ラッシュのピークは8月9日、Uターンラッシュのピークは8月17日と発表している。

■JR 下りは9日・上りは17日がピークに

JR東日本はお盆期間の指定席の予約状況について発表。下りのピークは8月9日(土)、上りのピークは17日(日)と予想している。





■高速道路は15日と17日に渋滞か

また、下りでは、9日午前～夕方で満席の列車が多くなっていて、上りは16日と17日にかけてピークが分散しているという。

【NEXCO東日本新潟支社 田邊臣人 渋滞予報士】

「今年のお盆期間は後半期間の渋滞に注意していただければ」



こう話すのは、渋滞予測のエキスパート、NEXCO東日本渋滞予報士の田邊臣人さんだ。



田邊さんは今年のお盆期間の渋滞は「2回ある」と予測する。



【NEXCO東日本新潟支社 田邊臣人 渋滞予報士】

「1回目が8月15日（金）。北陸道上りの東京・富山方面、中之島見附IC付近で最大5kmの渋滞を予測している。2回目については8月17日（日）、お盆の最終日に北陸道上りの東京・富山方面、三条燕IC付近で最大5kmの渋滞を予測している」



今年のお盆休みは平日を挟むため帰省のタイミングが分散することから、田邊予報士は新潟方面に向かう下り線では大きな渋滞は発生しないと見込む。



【渋滞予想】

8月15日(金)：北陸道(上り) 三条燕IC～中之島見附IC 最大5km ピークは午前11時

8月17日(日)：北陸道(上り)巻潟東IC～三条燕IC 最大5km ピークは午後5時

■予測できない渋滞も…？

一方で予測できない渋滞もある。春の大型連休では事故の発生によって直接は関係のない反対車線でも渋滞が…。



【NEXCO東日本新潟支社 田邊臣人 渋滞予報士】

「事故を見たいがゆえにアクセルを緩めてしまい速度が落ちて、車間距離が詰まって渋滞が発生した」



田邊予報士は「交通量が増えると、少しのことが渋滞の原因になる」とした上で、上り坂などでの無意識の速度低下に注意することや、適切な車間距離を保つこと、むやみな車線変更を控えることなどを呼びかけている。



【NEXCO東日本新潟支社 田邊臣人 渋滞予報士】

「様々なお客様に高速道路ご利用いただくと予測しているので、ぜひ渋滞予測を参考に、彩り豊かな連休をお過ごしください」