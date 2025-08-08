兵庫県の西播磨地域を所管する西播磨県民局の城下隆広県民局長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、地域の魅力や、大阪・関西万博期間中に繰り広げられているひょうごフィールドパビリオンについて紹介した。

西播磨地域の魅力や、管内で繰り広げられている「ひょうごフィールドパビリオン」について語る 西播磨県民局・城下隆広県民局長（ラジオ関西スタジオにて）

西播磨県民局は、兵庫県の南西部にある相生、たつの、赤穂、宍粟の4市と、太子、上郡、佐用の３町を所管する県の出先期間。南は瀬戸内海、西は岡山、鳥取両県に接する。総面積は約1567平方キロメートルで、県全体の20パーセントを占める。南部は瀬戸内式気候で降水量が少なく、風光明媚な海岸の中に臨海工業地帯を形成する一方、北部は冬になると雪が積もる内陸式気候で、森林が多い地域。「桜の開花時期は1か月以上違う」という。

西播磨の魅力について、城下県民局長は「自然だけでなく、歴史と文化も非常に豊富な地域」と語った。管内には、佐用町の利神城跡や上郡町の白旗城跡など、130を超える山城跡があり、童謡『赤とんぼ』のふるさとで、播磨の小京都と呼ばれる龍野の街並みや、忠臣蔵で有名な赤穂など、いたる所で歴史を感じることができる。

大阪・関西万博開催期間中に、兵庫県内をパビリオンに見立てる「ひょうごフィールドパビリオン」は、西播磨地域で20のプログラムが認定されている。番組内で主なものが紹介された。



【赤松手作り鎧かぶと教室と手作り甲冑着付け体験（上郡町）】

自分専用の鎧かぶとを厚紙や古布を使って手作りする教室や、甲冑を身につけて竹林で写真撮影などができるプログラム。地域ゆかりの武将・赤松円心をはじめとした、歴史や文化遺産について学ぶことができる。

兵庫・上郡町のひょうごフィールドパビリオン【赤松手作り鎧かぶと教室と手作り甲冑着付け体験】（画像提供：西播磨県民局）

【龍野に息づく、醸造体験および蔵見学ツアー（たつの市）】

淡口しょうゆ発祥の地・たつの市で、味噌玉づくりの体験や、醤油蔵、糀蔵などの見学ツアーなどを通して、江戸時代から地域に根付く醸造文化を身近に感じることができる。



兵庫・たつの市のひょうごフィールドパビリオン【龍野に息づく、醸造体験および蔵見学ツアー】（画像提供：西播磨県民局）

【セラピーバイク（宍粟市）】

「森林王国」宍粟で、景色の良い渓谷沿いを、電動アシストつき自転車（E-BIKE）で走る。澄んだ空気と渓流のマイナスイオンを浴びる「森林セラピー」を満喫しながら体を動かすことができるプログラム。



兵庫・宍粟市のひょうごフィールドパビリオン【セラピーバイク】（画像提供：西播磨県民局）

【相生ペーロン体験乗船（相生市）】

長崎出身の造船業従事者により相生に伝えられた「相生ペーロン」。長さ約13メートルの木造船・ペーロンに32人が乗り込み速さを競う「ペーロン競漕」は、相生湾で毎年5月に開催される初夏の一大イベント。ペーロンの乗船体験や歴史の紹介などを通じて、地域の連帯感を生む取り組みや次世代の担い手育成など、地域づくりのヒントが得られる。

兵庫・相生市の「相生ペーロン」（画像提供：西播磨県民局）

その他、赤穂市に伝わる手織絨毯の「赤穂緞通（だんつう）」や、佐用町の「皆田（かいだ）和紙」など、地域で守り伝えられている伝統工芸の体験プログラムも用意されている。城下県民局長は「体験した記憶はずっと残るもの。西播磨ならではのフィールドパビリオンを五感で感じてほしい」とアピールした。



大阪・関西万博期間中の土曜・日曜に、尼崎万博P＆R（パークアンドライド）駐車場近くで開催されているナイトマーケット『ひょうご楽市楽座』で、西播磨県民局は8月16、17、23、24日の計4日間出店する。『西播磨の「わ」STAY ALIVE 山城 LEGEND』と題して、特産品の販売やキッチンカー、ステージイベントが予定されている。きもだめしのような雰囲気で暑さを和らげようと、落武者の仮装の貸し出しもあり、会場全体が“ホラーナイト”に。なお、ひょうご楽市楽座だけを楽しみたい場合は、無料駐車場や阪神尼崎駅からの無料直行バスも用意されている。

「ひょうご楽市楽座」で西播磨の魅力を発信 ステージイベントや飲食ブースなどを紹介するチラシ（表）（画像提供：西播磨県民局）

「ひょうご楽市楽座」で西播磨の魅力を発信 ステージイベントや飲食ブースなどを紹介するチラシ（裏）（画像提供：西播磨県民局）

西播磨地域の抱える課題について、城下県民局長は「人口減少や高齢化といった、他の地域と同じ課題を抱えていて、その根底には次の時代を担う若い人が定着しないことが挙げられる」と話した。そのため西播磨県民局では、次世代を応援する取り組みを進めているという。主体的な地域活性化や地域貢献活動に対して経費の一部を補助する「地域づくり活動応援事業」に高校生枠を設け、令和6年度には管内の3つの高校のチャレンジ事業に補助金を出した。また、ビジネスコンテストやビジネスマッチング事業の中で、学生アイデア部門の募集を行っている（今年度は9月16日締め切り）。そのほか、隔年開催の「高校生防災サミット」は、今年が開催年にあたる。「こうした取り組みを通じて、若い人たちが自分のふるさとに積極的に関われる雰囲気を作っていきたい」と期待を込めた。

「県民局の取り組みを通じて、若い人たちがふるさとに積極的に関わる雰囲気作りをしていきたい」と語る 西播磨県民局・城下県民局長＝左（ラジオ関西スタジオにて）

城下県民局長は、「西播磨地域の魅力をPRするイベント『西播磨フロンティア祭』を10月25日に開催する。アフター万博と位置付けたイベントで、若い人たちだけでなく、それを支える年代の私たちも、“自分たちが未来を作っていく”という気持ちで盛り上げたい」と力を込め、締めくくった。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年7月30日放送回より

