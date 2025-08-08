文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。

この記事では全文を紹介する。

▼メルマガ登録はこちら▼

▼8月8日配信号 担当

砂山圭大郎アナウンサー

俳優の安藤玉恵さんのご実家は、荒川区にあるとんかつ屋さんです。

お店の名前は「どん平」さんです。

阿部定事件のあった場所から、20メートルという距離にあります。

私の行動範囲の中にあるお店なので、安藤さんのご実家だと知る前から、何度か行ったことがありました。

そして、安藤玉惠さんと言えば、ドラマ「阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし」で、「みほさん」を演じた方でもあります。

江里子さんを演じた木村多江さんとお二人でゴールデンラジオにお越しになった時から、阿佐ヶ谷姉妹さんとは「どん平」さんに行こうと話していました。

ただ、お互いに誘い下手で、実現できていませんでした。

先日、安藤さんが再びゴールデンラジオにいらした際、安藤さんの本「とんかつ屋のたまちゃん」の話を聞いて…

今回こそ「どん平」さんに行きましょうと、すぐに日取りを決めました。

そして、私がお店に予約の電話をしたのですが…

なんと、姉妹さんと「どん平」さんを訪ねようとした夜は、お店が貸し切りになっている日だったという不運…。

でも、よくよく聞くと、本の出版記念で催される（コロナ禍で行われたイベントの復活版）お店の2階座敷で安藤さんが阿部定を演じ、お客さんはとんかつを食べる「とんかつと語りの夕べ」のための貸し切りだというではありませんか！！

リサーチ不足…！！

いや、何という偶然！！

結果的に、このイベントに阿佐ヶ谷姉妹さんと行かせていただくことになりました。

案内役は、土地勘のある私です。

3人で、日暮里・舎人ライナーと都電（東京さくらトラム）を乗り継いで、現地へ。

早めに現地に着いたので、「とんかつ屋のたまちゃん」の本に出てくる「スナックニュー木の実」「ティールームあんみつ姫」だった場所、そして、阿部定事件が起こった場所などをご案内しました。

「どん平」さんのとんかつに関しては、8月4日（月）放送のゴールデンラジオで触れていますので、radikoのタイムフリーでもお聴き下さい。

デミグラスソースのかかった独特のとんかつです。

安藤さん演じる阿部定の感想は、改めて、8月11日（月・祝）のゴールデンラジオで、阿佐ヶ谷姉妹さんと一緒にお話しできたらと思っています！！

（大竹さんがお休みの日です）

会場では、江里子さんが劇団員時代に関わりがあった方との再会だったり。

合流したゴールデンラジオのスタッフは、高校の同級生に再会したり

いろんなミラクルが重なった、思い出深い一夜になりました。

写真は、お店の前にて、みほさん撮影。

みほさんは、自分が撮られるよりも、先に人を撮りたいタイプです。笑

ちなみにイベント後、阿佐ヶ谷姉妹さんと安藤玉恵さんの３ショットは私が撮影しました。

その写真は、阿佐ヶ谷さんからの発信でご覧ください。