【らくごのブンカ】かしめが本日に番組に出ている（はず）
文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）
▼メルマガ登録はこちら▼
―8月8日（金）配信分―
皆さ～ん、こんちょちょらー！
今日（8月8日）の「くにまる食堂フライデー ～どうした！？一蔵！～」の
10時台お聴きになっていただけたでしょうか？
寝坊とかしてなければ、ちょちょら組から立川かしめが
出演しているはずなんですが…
確認兼ねて、radikoのタイムフリーでチェックしてください！！
https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250808090000
その、かしめの独演会が今月あります！
「かしめのピン・夏」
8月24日（日）18:30開場19:00開演
会場は渋谷区文化総合センター 大和田 伝承ホール
予約2,500円、当日3,000円です。
詳しくは「落語家 立川かしめ │ 公式サイト」を
チェックしてみてください！
さてさて、ちょちょらのブンカですが、今月は“信楽×ぽん太”ペアで
お届けしております。
相変わらずシガーがシガーがらしい発言連発しております。。。
8月3日に行われた、ちょちょら組本公演のオープニングトークでも
信楽チェックが爆発していましたが（ギリギリ配信が有料ですが、見れます→「ちょちょら組-いろは亭公演-」）ちょちょらのブンカでも信楽チェックが発動してます！
是非、今月の配信もチェックしてくださいね～