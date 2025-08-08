文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）

―8月8日（金）配信分―

皆さ～ん、こんちょちょらー！

今日（8月8日）の「くにまる食堂フライデー ～どうした！？一蔵！～」の

10時台お聴きになっていただけたでしょうか？

寝坊とかしてなければ、ちょちょら組から立川かしめが

出演しているはずなんですが…

確認兼ねて、radikoのタイムフリーでチェックしてください！！

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250808090000

その、かしめの独演会が今月あります！

「かしめのピン・夏」

8月24日（日）18:30開場19:00開演

会場は渋谷区文化総合センター 大和田 伝承ホール

予約2,500円、当日3,000円です。

詳しくは「落語家 立川かしめ │ 公式サイト」を

チェックしてみてください！

さてさて、ちょちょらのブンカですが、今月は“信楽×ぽん太”ペアで

お届けしております。

相変わらずシガーがシガーがらしい発言連発しております。。。

8月3日に行われた、ちょちょら組本公演のオープニングトークでも

信楽チェックが爆発していましたが（ギリギリ配信が有料ですが、見れます→「ちょちょら組-いろは亭公演-」）ちょちょらのブンカでも信楽チェックが発動してます！

是非、今月の配信もチェックしてくださいね～